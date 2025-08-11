Suscribirse

Judicial

Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

En el recurso de apelación se advierte que no se valoraron correctamente las pruebas.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 12:28 a. m.
Álvaro Uribe Velez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a doce años de prisión. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

En un documento de 81 páginas quedó consignada la apelación de la Procuraduría General en contra del fallo de primera instancia que condenó a doce años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En la apelación firmada por el procurador Bladimir Cuadro Crespo se advierte que en el fallo emitido por el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá se presentaron vacíos en la valoración y evaluación de varias pruebas presentadas durante la etapa de juicio que se extendió por cinco meses.

Contexto: Este es el anuncio sobre los magistrados que estudiarán la apelación contra la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

“Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, señala una de las conclusiones del recurso que fue presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Igualmente, se alega que no se pudo establecer la tipicidad de la conducta por la que fue acusado el exmandatario.

Procuraduría pide tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Procuraduría pide tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Cortesía

“Así como la falta de aplicación del artículo 7 de la ley 906 que debió resultar en la absolución del procesado”, añade el procurador que, en sus alegatos de conclusión, celebrados a finales de junio, pidió la absolución total del expresidente al considerar que la Fiscalía General no había podido demostrar su teoría del caso.

Lo más leído

1. Aterrador: habitante de calle asesinó a sangre fría a joven de 19 años que paseaba su mascota en Itagüí
2. Estados Unidos enviará a un alto cargo del gobierno para el funeral de Miguel Uribe Turbay en Bogotá ¿De quién se trata?
3. Este es el video de la declaración de Alfredo Saade sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay que desató una ola de críticas

“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, añadió.

En este sentido, se indica que se omitió la evaluación de varios testimonios y pruebas documentales que permiten inferir que Álvaro Uribe Vélez nunca dio instrucciones para manipular o presionar testigos.

Contexto: Tribunal ordena pruebas para definir la tutela radicada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Igualmente, se alega que desde un comienzo se solicitó corroborar una información que le había llegado, por lo que le otorgó un poder al abogado Diego Cadena para que lo representara en la búsqueda de estos datos.

“(...) la juez no cuenta con respaldo en el expediente, ya que se evidenció que el propio procesado, a través de medios masivos de comunicación, incitaba a la entrega de información para esclarecer los hechos, dada la naturaleza jurídica de la discusión mientras era congresista. Además, la copiosa prueba documental y testimonial demostró que también utilizó a sus abogados para aportar información previamente verificada con Diego Cadena”, asevera.

El próximo 13 de agosto, la defensa del expresidente Uribe, liderada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, radicará su recurso de apelación.

Mientras esto ocurre, el expresidente se encuentra privado de su libertad en su domicilio en el municipio de Rionegro (Antioquia). En la actualidad se adelanta el estudio de una tutela que pide la protección de sus derechos fundamentales que considera resultaron vulnerados por la decisión de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá de otorgarle la detención domiciliaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Maduro propone “unir a las fuerzas militares” de Colombia y Venezuela: “se lo he dicho al presidente Petro”

2. Estados Unidos enviará a un alto cargo del gobierno para el funeral de Miguel Uribe Turbay en Bogotá ¿De quién se trata?

3. Aaron Judge hace fuerte declaración mientras los Yankees ven peligrar su pase a postemporada

4. Última noticia de James Rodríguez preocupa: “no llegó” al estadio con Club León y dan la razón

5. Mala noticia para América: figura no sería titular para enfrentar a Fluminense por Sudamericana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeProcuraduríaJuicio políticoÁlvaro Uribe Vélez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.