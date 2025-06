Para el Ministerio Público, la Fiscalía no logró demostrar que los hechos, materia de investigación, se podrían atribuir al expresidente Álvaro Uribe y en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El delegado de la Procuraduría explicó los alcances de su decisión y postura en el juicio.

“Igualmente, el Ministerio Público quiere resaltar cómo la falta de coherencia entre la comunicación fáctica y jurídica, en los hechos planteados en la acusación, si bien no tienen incidencia las garantías procesales, como se concluye, sí la tuvieron en los aspectos probatorios producidos en este juicio. Pues no es casual la exigencia a que los hechos jurídicamente relevantes sean claros, no solo para regular el contenido de la imputación y de la acusación, sino que define y limita el derrotero probatorio”, explicó la Procuraduría.