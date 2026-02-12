Oficiales en uso de buen retiro de la Policía respaldan al general (R) Edwin Urrego: “Ha honrado el uniforme”

Este jueves, 12 de febrero, se conoció un comunicado de los oficiales en uso de buen retiro, exactamente, del curso 069, de la Policía Nacional, quienes salieron en defensa del brigadier general Edwin Urrego Pedraza tras ser acusado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de intentar colocarle droga en uno de sus vehículos para dañar su reunión con Donald Trump.

“Los oficiales en uso de buen retiro, compañeros del curso 069 de oficiales, manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento innegable al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, a quien conocemos como un oficial íntegro, profesional y ejemplar”, se lee en el documento.

Comunicado emitido por los oficiales en uso del buen retiro, donde respaldan a Edwin Urrego. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, aseguraron que durante la trayectoria de Urrego fue intachable y siempre actuó conforme lo establece la norma. Calificaron de “injusta” la manera en la que retiraron a Urrego de la institución policial.

“Consideramos injusto que tenga que salir de la institución en las actuales circunstancias, luego de haber dedicado más de 30 años de servicio a la patria, con una hoja de vida intachable, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen nuestra profesión”, precisaron.

Brigadier General (R) Edwin Urrego, cuando fue director de la Dijin de la Policía. Foto: Policía

Insistieron en que Urrego, durante su instancia dentro de la institución, “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades, dejando un legado de liderazgo, disciplina y vocación de servicio que merece ser valorado y respetado”.

Al finalizar, expresaron su solidaridad con el alto oficial: “Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento, convencidos de que su trayectoria habla por sí sola y que su nombre seguirá siendo sinónimo de honor y profesionalismo”:

El general Urrego consideró que su salida de la Policía, basada en este argumento, es injusta e indicó que iniciará acciones legales.

“Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”, señaló el general Urrego.

Añadió que “las acciones legales deben ir acompañadas o ir de frente a esa hipótesis, frente a esa situación. Esas manifestaciones hechas por el señor presidente son delicadas y tienen trascendencia incluso en lo penal. Entonces, obviamente, tendría que iniciar acciones legales también en ese sentido”.

Asimismo, el oficial indicó que nunca pasó por su cabeza hacer un complot contra el presidente Gustavo Petro. “Yo me encuentro sorprendido por lo que ha acontecido, por esa información que se le ha suministrado al señor presidente, no se ajusta a la realidad; es realmente una desinformación”.