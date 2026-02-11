Armando Benedetti responde al general Edwin Urrego y revela detalles de su salida de la Policía: “Hay un informe de inteligencia”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, chocó con el general Edwin Urrego mientras estuvo al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Esa enemistad se reveló este miércoles, luego de que se relacionaran los roces con el llamado a calificar servicios del alto oficial de la institución y su vinculación con un supuesto plan que buscaría afectar al presidente Gustavo Petro. El funcionario del Gobierno respondió a la situación.

Urrego salió por la puerta de atrás de la Policía por orden del primer mandatario, tras conocerse que había un plan para desestabilizarlo con la presunta participación del general. Aunque él negó ese escenario y defendió su inocencia, dentro del Ejecutivo hay muchas dudas sobre su transparencia. En medio de toda la polémica, salió a la luz el nombre de Benedetti.

“Iniciaré acciones legales”: primera reacción del general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía por presunto complot contra Gustavo Petro

Se conoció que el ministro del Interior se molestó con Urrego porque prestó apoyo a la inspección que realizó la Corte Suprema de Justicia a su residencia en el Atlántico, en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra. Como se recordará, el alto funcionario estalló y denunció atropellos en medio del allanamiento. No solo ocurrió esa vez; también cuestionó la operación de la Policía en protestas sociales en la Universidad del Atlántico.

Sus choques se vinculan hoy con el despido del general. Benedetti refutó esa tesis: “El general (r) Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer a los periodistas y a la opinión pública que lo botaron por el ilegal allanamiento que me hicieron el 11 de noviembre de 2025. No, señor, no sea cobarde. A usted lo botan porque hay un informe de inteligencia donde le iba a hacer un entrampamiento al presidente Gustavo Petro”.

Armando Benedetti denunció que el general Edwin Urrego, salpicado en un supuesto plan contra Gustavo Petro, se habría prestado para delinquir. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Ps45dVFseF — Revista Semana (@RevistaSemana) February 12, 2026

El ministro agregó: “Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho, de otros y de su paso por la Dijín y por la Polfa. Su cargo le prohíbe deliberar en política y usted tomó partido para delinquir”.

El general Urrego, hoy fuera de la institución, indicó que emprenderá acciones legales para defender su inocencia. Entre tantas cosas, él estuvo al frente de labores de inteligencia y se relacionó con agencias de seguridad del extranjero en la lucha contra el narcotráfico.

Gustavo Petro firmó el decreto ordenando el retiro del general al que acusó de intentar sabotear su reunión con Donald Trump