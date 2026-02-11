Nación

Exclusivo: estos fueron los desencuentros entre el ministro Armando Benedetti y el general Edwin Urrego que habrían impulsado su retiro

El oficial, además, fue acusado por el presidente Gustavo Petro de estar detrás de un complot en su contra.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 6:41 p. m.
Armando Benedetti y el general Edwin Urrego.
Armando Benedetti y el general Edwin Urrego. Foto: SEMANA / Suministrada - API

Un escándalo enfrenta a la Policía tras el retiro del general Edwin Urrego, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara que se estaba armando un complot en su contra para sabotear la reunión con el presidente Donald Trump.

La historia la publicó el propio presidente Petro durante el reciente consejo de ministros en Córdoba, donde dijo que había un general de la Policía que estaba detrás de un plan para camuflar una sustancia ilegal dentro de uno de los vehículos presidenciales, hecho cuyo fin era sabotear la reunión con Trump.

El nuevo comandante habló con El País sobre sus retos.
El general Edwin Urrego, estuvo a cargo del allanamiento a la casa del Ministro Benedetti el año pasado. Foto: El País

El presidente Gustavo Petro dijo que, por estos hechos, había ordenado el retiro del general. En medio del anuncio, el mandatario también señaló que el oficial del complot había tenido que ver en el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, el año pasado.

SEMANA conoció que el caso del allanamiento no fue el único desencuentro que tuvo el general Urrego con el ministro Benedetti; hubo otros hechos que minaron la relación entre el oficial y la mano derecha del presidente Petro.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior tuvo varios choques con el general Urrego. Foto: Suministrada API

Uno de los episodios que afectó la relación entre el uniformado y el ministro Benedetti fue la intervención que tuvo que hacer la Policía durante una protesta en la Universidad del Atlántico, donde la autoridad hizo uso de la fuerza, hecho que generó molestia en el ministro del Interior.

De acuerdo con la información que conoció SEMANA, en ese momento el puesto de mando unificado determinó que se debían impedir las vías de hecho que se estaban presentando, y Urrego, como comandante de la Policía de Barranquilla, autorizó el uso de la fuerza.

YouTube video JSXTpFGnloE thumbnail

Otro de los eventos que no cayó bien en el gobierno y que fue decisión del general Urrego fue la designación de dos motos de la Policía para fortalecer la seguridad del entonces precandidato Abelardo de la Espriella, días después del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Según fuentes de la Policía, en su momento, con la tensión que había tras el crimen del senador Uribe Turbay, la institución se vio obligada a extremar las medidas de seguridad para los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República.

En cuanto al allanamiento a la casa del ministro Benedetti, este fue ordenado por la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.

En su momento, quien estuvo a cargo del operativo de la Policía fue el general Urrego, quien además ordenó que en la acción judicial participara el Goes, el grupo de operaciones especiales de la Policía, hecho que desató la molestia del ministro Benedetti.

Los sobrevuelos de drones y de un helicóptero de la Policía sobre la casa de Benedetti también habrían llevado a que el ministro perdiera la paciencia con el general Urrego.

Por su parte, el oficial, en diálogo con SEMANA, dijo que interpondrá las acciones legales del caso, al considerar que su retiro fue injusto y que nunca se le pasó por la cabeza realizar un complot contra el jefe de Estado.

Dijo que todo obedecería a un plan de la mafia en Puerto Colombia y Barranquilla, grupos criminales a los que afectó y que, en retaliación, habrían armado el complot que terminó por sacarlo de la institución.

