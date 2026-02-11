Política

Gustavo Petro firmó el decreto ordenando el retiro del general al que acusó de intentar sabotear su reunión con Donald Trump

Se trata del oficial Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 1:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro tomó las primeras medidas por un supuesto plan para afectar su reunión con Donald Trump.
El presidente Gustavo Petro tomó las primeras medidas por un supuesto plan para afectar su reunión con Donald Trump. Foto: Presidencia

Los asistentes al más reciente consejo de ministros que lideró el presidente Gustavo Petro en Montería, en el departamento de Córdoba, quedaron sorprendidos por una declaración que dio el mandatario colombiano.

En esa sesión, el jefe de Estado reveló detalles de un supuesto plan para sabotear su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se realizó el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, en Washington.

X tomó una sorpresiva decisión sobre un mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal: “Advertencia”

En esa intervención, Petro habló de un general de la Policía que, al parecer, habría tenido la intención de ponerle “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos de la comitiva presidencial.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, detalló el presidente.

Política

Gustavo Petro reveló el día y la hora del momento en el que dejará de ser “comandante supremo de la Fuerza Pública”

Política

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Política

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

Mejor Colombia

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

Política

Roy Barreras le envió un mensaje a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica

Política

“Gente estafada en sus narices y usted sigue sin dar respuestas”: el fuerte reclamo de Jennifer Pedraza al ministro de Educación

Política

X tomó una sorpresiva decisión sobre un mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal: “Advertencia”

Nación

“Iniciaré acciones legales”: primera reacción del general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía por presunto complot contra Gustavo Petro

Política

“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

Política

Le exigen a Ricardo Roa que cumpla su promesa de 2024 de renunciar a Ecopetrol ante los escándalos en su contra: “Si se afecta mi buen nombre y reputación”

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.
El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba. Foto: Presidencia

También manifestó: “Tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios. Pero eso me coloca en una situación de alarma y con esto, peor. Hay una acción para con las órdenes de captura, incluso con el intento de poner a mi hijo, en diciembre, preso. Esto viene desde octubre del año pasado”.

El oficial de la Policía al que hizo referencia Gustavo Petro es el general Edwin Urrego, comandante de Cali.

Este miércoles, 11 de febrero, se conoció el decreto que firmó el mandatario ordenando su retiro de la institución.

Decreto del presidente Gustavo Petro ordenando el retiro de un general de la Policía
Decreto del presidente Gustavo Petro ordenando el retiro de un general de la Policía. Foto: Decreto del presidente Gustavo Petro ordenando el retiro de un general de la Policía

“Que en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en atención a la solicitud del encargado de las funciones del despacho de la Dirección General de la Policia Nacional, contenida en la exposición de motivos del 9 de febrero de 2026, se dispondrá el retiro del servicio activo ‘por llamamiento a calificar servicios’ del brigadier general Edwin Urrego”, se desprende del documento.

Gustavo Petro interrumpió el consejo de ministros para lanzar fuerte regaño a uno de sus funcionarios: “No sé quién es”

Y concluye: “Además, según certificación del 9 de febrero de 2026, suscrita por el jefe Grupo Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la misma institución, el oficial general relacionado cuenta con un tiempo de servicio superior a 31 años. Por lo tanto, continuará dado de alta, en los términos del articulo 145 del Decreto 1212 de 1990”.

Más de Política

Gustavo Petro e integrantes de la Fuerza Pública

Gustavo Petro reveló el día y la hora del momento en el que dejará de ser “comandante supremo de la Fuerza Pública”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Mary Luz Herrán, Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya comenzó su despliegue en Colombia para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.

Gustavo Petro firmó el decreto ordenando el retiro del general al que acusó de intentar sabotear su reunión con Donald Trump

Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

Roy Barreras le envió un mensaje a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica

Jennifer Pedraza y Daniel Rojas.

“Gente estafada en sus narices y usted sigue sin dar respuestas”: el fuerte reclamo de Jennifer Pedraza al ministro de Educación

Gustavo Petro X

X tomó una sorpresiva decisión sobre un mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal: “Advertencia”

Paulino Riascos e Iván Cepeda.

“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

Julian Caicedo y Ricardo Roa

Le exigen a Ricardo Roa que cumpla su promesa de 2024 de renunciar a Ecopetrol ante los escándalos en su contra: “Si se afecta mi buen nombre y reputación”

Noticias Destacadas