X tomó una sorpresiva decisión sobre un mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal: “Advertencia”

Para nadie es un secreto que el presidente de la República, Gustavo Petro, es un usuario frecuente de las redes sociales, especialmente de la plataforma digital X, cuyo dueño es el magnate de la tecnología Elon Musk.

Sin embargo, este miércoles 11 de febrero, los usuarios que siguen la cuenta personal de Petro en X se llevaron una sorpresa, luego de que la plataforma tomara una decisión sobre una publicación que hizo el mandatario colombiano.

Se trata del mensaje que publicó el jefe de Estado, en el que hace referencia a la crisis climática que atraviesan varias regiones del país, con inundaciones que han dejado miles de familias damnificadas en Córdoba y Sucre.

“Cuando el campesino llora, llora la tierra. ‘Brucia la tierra’, hermano”, dice el post del mandatario colombiano.

Pero en ese mensaje, Gustavo Petro también compartió una imagen, la cual, luego de varios minutos de haber sido publicada, X decidió marcar con una “advertencia sobre el contenido”. Posteriormente, el presidente eliminó el post ante esa situación.

Además, ese mensaje desató una ola de comentarios en X, entre ellos: “Usted se alió con uno de los grandes ladrones del departamento de Córdoba, el señor Andrés Calle. Usted lo hizo presidente de la Cámara de Representantes y lo dejó meterse con la plata de la UNGRD. Un campesino llora por gente como la familia Calle”.

Otro de los usuarios manifestó: “Los campesinos lloran, como lo hace gran parte del pueblo colombiano. El petrismo fue un completo fracaso. Lo que ha representado Gustavo Petro es solo destrucción y estancamiento”.

La publicación del mandatario colombiano se dio luego de las dos jornadas del consejo de ministros que se llevaron a cabo en Montería, en el departamento de Córdoba, donde el presidente convocó a todo su gabinete para evaluar las soluciones a la crisis climática.

Una de las medidas que anunció el Ejecutivo fue la petición formal hecha desde la Presidencia de la República a la Corte Constitucional para que se levante la suspensión provisional de la declaratoria de emergencia económica.

“Precisamente por respeto a ese control constitucional y en el marco del diálogo institucional que nos exige la democracia, me permito poner en su consideración hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas”, expresó uno de los apartes de la carta firmada por el mandatario colombiano.