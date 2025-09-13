Papá de Miguel Uribe Turbay confesó lo que no es capaz de hacer tras la muerte de su hijo: “Me desgarra el alma”

Miguel Uribe Londoño volvió a hablar de lo que ha significado la muerte de su hijo, Miguel Uribe Turbay, a quien decidió reemplazar en la contienda electoral de cara a las elecciones de 2026.

El hoy precandidato presidencial del Centro Democrático publicó un video en el que confesó lo que no es capaz de hacer hoy en día tras el fallecimiento de su familiar.

Miguel Uribe Londoño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Uribe Londoño explicó que tiene un baúl en el que están guardadas varias cosas de su hijo, el cual fue llenando con recuerdos a lo largo del tiempo.

“Tengo un baúl en mi biblioteca que tiene todos los recuerdos de Miguel de cuando era niño en el colegio: calificaciones, premios, fotos. Está lleno de cosas de él”, comentó.

Sin embargo, debido al dolor que todavía siente por la muerte de su hijo, quien perdió la vida tras recibir dos disparos en la cabeza que lo mantuvieron luchando en una UCI de la Fundación Santa Fe, no ha sido capaz de volver a abrir el baúl.

Incluso, el precandidato se sinceró y aseguró que no sabe cuándo volverá a tener las fuerzas para mirar esas cosas que eran del militante del partido de oposición.

Algún día abriré ese baúl… pero hoy duele demasiado. pic.twitter.com/RXbZkVSFmp — Miguel Uribe (@migueluribel) September 13, 2025

“Yo no sé cuándo, yo no soy capaz de abrir ese baúl. Creo que me voy a demorar años”, señaló.

No obstante, dejó en claro que en algún momento lo hará y muy seguramente estará acompañado de su nieto Alejandro, el hijo de cuatro años que tuvo Uribe Turbay con su esposa María Claudia Tarazona.

“Puede que lo abra después con Alejandro cuando esté más grande, pero no sé cuándo. Por ahora no soy capaz de abrirlo”, dijo.

Teniendo en cuenta que el senador del Centro Democrático falleció el pasado 11 de agosto, su papá confesó que todavía no sabe cómo lidiar con ese dolor tan grande y, por lo mismo, se viene abajo cada vez que lo recuerda.