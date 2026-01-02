Pastor engañaba a mujeres con falsos rituales de sanación para abusarlas sexualmente en una iglesia de San Andrés

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de un hombre que, al parecer, utilizaba su reconocimiento como guía religioso para abusar sexualmente de mujeres en la isla de San Andrés.

El presunto agresor fue identificado como John Jairo Leguia González, quien se desempeñaba como pastor en una iglesia, el mismo sitio en el que habría cometido todos los abusos.

Este es el pastor señalado de abusar por lo menos de cuatro mujeres. Foto: Suministrada por Fiscalía

Las autoridades confirmaron que existen varias denuncias en contra de este sujeto, ya que, presuntamente, engañaba a las feligresas y así lograba que accedieran a sus pretensiones sexuales.

Las investigaciones y el material probatorio señalan que Leguia González citaba a las mujeres en el templo y allí les proponía realizar supuestos rituales de sanación, que consistían, entre otras cosas, en desnudarse para aplicarles un aceite ungido.

“En medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas que depositaban su confianza y creían en los consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito”, señaló la Fiscalía por medio de un comunicado.

Varias mujeres denunciaron los supuestos abusos del guía. Foto: agencia 123rf

Con este mismo modus operandi, según las pesquisas y las denuncias, el sujeto habría sometido a por lo menos cuatro mujeres en una iglesia de San Andrés.

Por estos hechos, el pastor fue capturado y un fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

Pese al material probatorio que existe, el hoy procesado no aceptó los cargos; sin embargo, un juez penal de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades continúan con la investigación y no se descarta que pueda haber más víctimas, ya que este hombre aprovechó su condición de guía espiritual para generar confianza dentro de la comunidad.