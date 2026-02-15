Personería de Cali confirma denuncia de SEMANA sobre reclutamiento de niños en el Valle del Cauca: “Esta realidad no admite dilaciones”

Luego del informe revelado por SEMANA que recogió las denuncias por reclutamiento de niños en el Valle del Cauca, a cargo de organizaciones criminales como las disidencias de las Farc, la Personería de Cali aseguró que tal situación fue advertida hace varios meses por la Defensoría del Pueblo.

Insistieron en que se trata de un hecho de extrema gravedad, denuncias de reclutamiento de menores que confirman una violación de derechos fundamentales y que era de conocimiento de las autoridades, pero hasta el momento no ha recibido la atención que requiere en el propósito de garantizar la vida e integridad de los niños.

“La Personería Distrital de Santiago de Cali advierte con profunda preocupación que el informe revelado por la revista SEMANA sobre el reclutamiento de menores en la región confirma una grave vulneración de derechos que esta entidad ha venido denunciando de manera reiterada desde hace más de un año”, dijo la Personería.

Las alertas, según la Personería de la ciudad de Cali, se vienen conociendo desde hace varios meses, en las que se estableció la forma en que los niños y niñas están siendo reclutados en los territorios y a cargo de organizaciones criminales, algunas incluso que aseguran estar en procesos de paz.

“Esta situación también había sido alertada por la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 012 de 2025, en la que se advierte cómo, dónde y quiénes están reclutando a niños, niñas y adolescentes en los territorios, evidenciando el riesgo al que se enfrenta esta población”, señaló la Personería.

El Ministerio Público en la ciudad de Cali advirtió de qué manera se hicieron todas las alertas, los puntos que se convirtieron en escenarios de mayor riesgo para los menores y qué clase de organizaciones estaban al frente de lo que se conoce ahora como el reclutamiento de menores para actividades criminales.

“Hoy, los hechos ratifican lo que como Ministerio Público hemos señalado: el Distrito de Aguablanca y la zona de ladera se han convertido en escenarios donde estructuras criminales están captando, instrumentalizando y vinculando a menores de edad a las disidencias”, advirtieron desde la entidad.

La Personería, además de acompañar las denuncias, aseguró que el reclutamiento de menores es una práctica brutal y que atenta de manera directa contra el Derecho Internacional Humanitario, y es necesario que las autoridades se comprometan con las estrategias, además de impactar a las organizaciones criminales en este punto.

Reclutamiento de menores, hoteles Foto: Suministrado a Semana

“Esta realidad no admite dilaciones. El reclutamiento de menores es una de las formas más graves de violencia y una violación directa a los derechos humanos, que exige respuestas inmediatas, contundentes y coordinadas por parte del Estado”, advirtió la Personería.

El Ministerio Público hace una exigencia a las autoridades competentes: adoptar medidas urgentes, fortalecer la presencia institucional en los territorios y garantizar la protección efectiva de la niñez y la adolescencia.