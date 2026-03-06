Recursos Públicos

Polémica en Guainía por contrato de $ 105 mil millones para edificio de la Asamblea y la Gobernación: “Muy elevado”

Piden a las autoridades del orden nacional investigar el caso.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 4:05 p. m.
Panorámica de Inírida, la capital del Guainía, situada sobre el río Inírida
Panorámica de Inírida, la capital del Guainía, situada sobre el río Inírida Foto: Wilfredo Amaya Roncancio

Una polémica se desató en el departamento de Guainía luego de que se conociera la adjudicación de un contrato por 105 mil millones de pesos para la construcción de un edificio para la Gobernación y la Asamblea Departamental. En conversación con SEMANA, Jorge Luis Curvelo, presidente de esta corporación, pidió a las autoridades correspondientes adelantar las pesquisas necesarias.

“El contrato sí, efectivamente, es por un valor de ciento cinco mil millones de pesos para una obra que comprende el edificio de la Gobernación y la Asamblea. Es un valor alto para un departamento de escasos recursos. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es una de las obras más costosas en toda la historia de la administración del departamento”, señaló Curvelo.

Asimismo, indicó que el dinero que se gastará en la infraestructura de este edificio podría destinarse a otras necesidades que actualmente tiene este departamento de Colombia. Al parecer, en el contrato que ya está adjudicado, el proceso se habría realizado con un único proponente.

Es un departamento que tiene muchas necesidades y se están gastando todos estos recursos en una sola obra. Además, el tema de la contratación con un solo proponente ya fue adjudicado a este señor. El precio es muy elevado”, afirmó.

De igual manera, agregó: “El departamento del Guainía tiene muchísimas necesidades. Es un departamento con comunidades indígenas y población muy vulnerable. El municipio de Inírida tiene muchos inconvenientes en cuanto a acueducto y alcantarillado; no hay agua potable, no hay servicio de gas domiciliario. Son muchas las necesidades que tiene el departamento”.

El diputado pidió a las autoridades correspondientes que lleven a cabo las investigaciones pertinentes para determinar si se cometió o no alguna falta en la realización de este contrato.

Les hacemos un llamado muy respetuoso a los entes de control y a la misma administración departamental para que vigilen estos recursos, ya que son recursos muy importantes que solo se están destinando para la ejecución de un solo contrato”, sostuvo.

Procuraduría advierte de inminente riesgo para las comunidades indígenas de Guainía
Cerros de Mavecure en la selva del Guainía
Cerros de Mavecure en la selva del Guainía Foto: Foto tomada de colombia.travel

Curvelo también denunció que lo que ocurre al interior de la Asamblea no es lo mejor, debido a la falta de coordinación entre los funcionarios salientes de la presidencia y otros cargos.

“Con la Gobernación no hemos tenido la posibilidad de hablar. Nosotros apenas estamos iniciando el periodo ordinario de sesiones… además, hemos tenido bastantes inconvenientes en la Asamblea Departamental, ya que el presidente saliente no hizo empalme ni entrega formal de la Asamblea a la nueva mesa directiva”, aseguró.

La situación, según relató, ha generado dificultades incluso para el funcionamiento básico de esta corporación.

“A mí, como presidente, me ha tocado enfrentar muchos problemas. De hecho, a la fecha no hemos podido pagar la nómina de los administrativos de la Asamblea; se deben vacaciones a los diputados y muchos funcionarios están sin salud y sin ARL”, denunció.

