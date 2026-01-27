Nación

Denuncian acoso en la Asamblea de Guainía contra la contadora y la secretaria general

A las funcionarias, que advierten acoso, no las dejaron ejercer y habrían sido sacadas con apoyo de la Policía. Esto ha ocurrido en la presidencia de Jorge Luis Curvelo.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 10:34 p. m.
La mesa directiva de la Asamblea de Guainía, en cabeza del presidente Jorge Luis Curvelo, es denunciada por acoso a funcionarias.
Los enfrentamientos políticos en la Asamblea de Guainía están al rojo vivo, y el coletazo se ha dado contra funcionarias, que llegaron a los cargos en pasadas administraciones y que ahora, la nueva mesa directiva en cabeza de Jorge Luis Curvelo, no les permite trabajar, incluso, una de ellas fue sacada de su puesto de trabajo con acompañamiento de la Policía.

El asunto no es menor, y la secretaria Sofía Cedeño, aunque fue nombrada en el cargo, no se ha podido desempeñar por talanqueras que le han puesto desde la mesa directiva, al punto que el caso llegó al Ministerio del Trabajo, donde ordenaron el pago de los salarios y las afiliaciones a EPS, pensión y riesgos laborales.

El Ministerio del Trabajo también fue notificado de las presuntas irregularidades contra la secretaria de la Asamblea, Sofía Cedeño
El asunto es que Cedeño fue legalmente posesionada en diciembre, pero con el cambio de mesa directiva, no le están dando validez y no se ha podido desempeñar en el cargo.

Pero este no es el único caso en el que es denunciada la presidencia de Curvelo. Lo mismo ocurre con la tesorera Heidy Ordóñez, quien ocupa este cargo desde agosto de 2023, pero fue sacada de su cargo en dos ocasiones por la policía, aun cuando ella sostiene que no fue notificada acorde con la ley.

La tesorera de la Asamblea, Heidy Ordóñez, pidió cumplir las normas al momento de ser notificada.

