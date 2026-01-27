Denuncian acoso en la Asamblea de Guainía contra la contadora y la secretaria general

Los enfrentamientos políticos en la Asamblea de Guainía están al rojo vivo, y el coletazo se ha dado contra funcionarias, que llegaron a los cargos en pasadas administraciones y que ahora, la nueva mesa directiva en cabeza de Jorge Luis Curvelo, no les permite trabajar, incluso, una de ellas fue sacada de su puesto de trabajo con acompañamiento de la Policía.

El asunto no es menor, y la secretaria Sofía Cedeño, aunque fue nombrada en el cargo, no se ha podido desempeñar por talanqueras que le han puesto desde la mesa directiva, al punto que el caso llegó al Ministerio del Trabajo, donde ordenaron el pago de los salarios y las afiliaciones a EPS, pensión y riesgos laborales.

El Ministerio del Trabajo también fue notificado de las presuntas irregularidades contra la secretaria de la Asamblea, Sofía Cedeño Foto: documento

El asunto es que Cedeño fue legalmente posesionada en diciembre, pero con el cambio de mesa directiva, no le están dando validez y no se ha podido desempeñar en el cargo.

Pero este no es el único caso en el que es denunciada la presidencia de Curvelo. Lo mismo ocurre con la tesorera Heidy Ordóñez, quien ocupa este cargo desde agosto de 2023, pero fue sacada de su cargo en dos ocasiones por la policía, aun cuando ella sostiene que no fue notificada acorde con la ley.

A Ordóñez le informaron que salía del cargo, pero nunca le fue entregado el argumento ni una notificación por escrito. Esta llegó mediante correo electrónico y, al otro día, ya la estaban desalojando arbitrariamente.

Un documento radicado por la tesorera Ordóñez a la mesa directiva de la Duma advierte la situación: “solicito surtir las notificaciones derivadas de cualquier proceso administrativo en donde haga parte, por los diferentes medios avalados por la Ley, con excepción de la notificación electrónica, toda vez que no otorgo ni he otorgado autorización para ello”. (ver foto).

La tesorera de la Asamblea, Heidy Ordóñez, pidió cumplir las normas al momento de ser notificada. Foto: Documento

Todo lo documento Ordóñez en un documento que radicó a la misma Asamblea: “mientras me encontraba ejerciendo mis funciones, se presentó en el lugar el señor Presidente de la Asamblea Departamental, quien, con la intervención de la fuerza pública -específicamente seis uniformados de la Policía Nacional-, procedió a ordenarme el retiro del recinto y a impedir la continuidad en el ejercicio de mis funciones, efectuándose mi salida forzada del lugar de trabajo”.