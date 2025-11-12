Las autoridades avanzan en las investigaciones para capturar a los responsables que dejaron una volqueta abandona con explosivos en inmediaciones al batallón Simón Bolívar, en Tunja Boyacá.

Pánico en Tunja por atentado terrorista contra el Batallón Bolívar. | Foto: Tomado de X: @Melquisedec70

En medio de las pesquisas, el director de la Policía, el general William Rincón, reveló que ya hay siete personas identificadas, entre ellas el explosivista que adecuó el vehículo con los explosivos.

“Con las investigaciones se ha logrado a través de cámaras y entrevistas identificar ya a tres personas de siete que están en este hecho lamentable y que generó algunos daños a nuestras bases militares en el municipio de Tunja”, explicó el general Rincón.

Agregó el general que: “seguimos investigando, seguimos suministrando algunos datos de interés más adelante, pero por supuesto lo que queremos nosotros en este momento es poder ser muy pertinentes frente a esta investigación y lograr identificar toda la estructura y lograr también llegar al núcleo de los responsables de este hecho”.

Sobre los roles que desempeñaban los identificados en el atentado terrorista, explicó el general Rincón que: “Ahí tenemos el explosivista, tenemos también la persona que llevó el vehículo hasta este sector y también las personas que adquirieron el vehículo en Duitama”.

Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja | Foto: Suministradas a Semana, API

Es de recordar que el pasado fin de semana los habitantes de Tunja vivieron una jornada de terror cuando varios cilindros bomba salieron disparados desde la volqueta que había sido adecuada para atacar al Ejército.

Sobre este atentado, militares en retiro y expertos en seguridad y orden público aseguraron que la acción criminal es el reflejo del debilitamiento en el Gobierno Petro de la inteligencia de la fuerza pública.

“Ni en las épocas más dolorosas que ha vivido Colombia en esta guerra de más de sesenta años, habíamos vivido esto, la cuna de la independencia, de la libertad, Tunja, departamento Boyacá, por decirlo así, casi la joya de la corona, pues nunca había sufrido este tipo de situaciones”, manifestó el general en retiro Jorge Mora, del Consejo de Generales del Ejército.

El Director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón, reveló avances por atentado terrorista en Tunja, Boyacá. | Foto: Samantha Chavéz

A su turno, el coronel (r) Whalter Pinzón, excomandante de la Unidad Antiterrorismo, Grate, de la Policía, compartió la tesis que lo que se evidencia es un debilitamiento de la inteligencia de la Fuerza Pública.

“No es un secreto que existe un debilitamiento en la inteligencia. Para manejar las fuentes se requiere de recursos y esos recursos han disminuido a través del tiempo por estos diálogos y por las concesiones que se han dado, y eso disminuye la capacidad”.