No para el terror en Tunja | Tres personas murieron en medio de una balacera: la Policía entregó detalles

La mañana de sábado, 8 de noviembre, fue bastante agitada en Tunja, capital de Boyacá. En horas de la madrugada, hacia las 5:06 a. m., una volqueta cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del Batallón Simón Bolívar.

Por fortuna, los vecinos del sector alertaron a las autoridades, que acordonaron la zona y realizaron una detonación controlada del vehículo.

Sin embargo, la onda explosiva alcanzó las instalaciones del batallón y varias viviendas aledañas, dejando al menos tres personas heridas, ninguna de gravedad.

Luego, cuando los habitantes de Tunja trataban de sobreponerse de ese hecho, se presentó otro caso que dejó tres personas muertas.

Según información oficial, en el sector conocido como Cinco Esquinas, en inmediaciones del barrio El Topo, se produjo una balacera que cobró la vida de tres hombres.

De acuerdo con el teniente coronel Milton Eduardo Salinas, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana de Tunja, el hecho estaría relacionado con un caso de sicariato. El oficial explicó que una patrulla de la Policía que pasaba por el lugar se enfrentó a los presuntos atacantes, quienes fueron abatidos.

“Se presenta un hecho en el que tres ciudadanos pierden la vida. Lo que se conoce es que dos hombres habrían cometido el homicidio de una persona. En la oportuna reacción de nuestros policías se logra neutralizar a estos dos sujetos, quienes también habrían accionado un arma de fuego contra la humanidad de nuestros uniformados”, explicó el teniente coronel Milton Eduardo Salinas.

En imágenes que circulan en redes sociales, pero que este medio se abstiene de publicar, se puede apreciar que en un punto quedaron tendidos sobre el pavimento dos hombres; uno de ellos conducía una motocicleta.

En otro video, se ve a un tercer hombre portando un casco de moto, también tendido sobre el piso, junto a otra motocicleta estacionada.

Posteriormente, al lugar arribaron unidades de la Policía Nacional que acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de los tres cuerpos y dar apertura a una investigación.

“Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y son aislados al evento presentado en horas de la mañana [la explosión de la volqueta]. Igualmente, dispusimos de todas nuestras capacidades para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de este hecho”, aclaró el oficial Salinas.