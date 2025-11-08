Suscribirse

Gobernación de Boyacá anuncia recompensa por información sobre los responsables del atentado terrorista en Tunja

Tres personas resultaron afectadas en medio de la situación de orden público que se vivió este sábado en la capital boyacense, tras el atentado al Batallón Simón Bolívar.

Redacción Nación
8 de noviembre de 2025, 5:52 p. m.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció recompensa por los hechos de este sábado, 8 de noviembre.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre los hechos que alteraron la tranquilidad de la ciudad de Tunja en la mañana de este sábado 8 de noviembre, luego de que fuera abandonada una volqueta cargada con explosivos para atentar contra el Batallón Simón Bolívar.

El automotor fue abandonado sobre las 5:00 a. m. en el barrio Prados de Alcalá, en inmediaciones de la guarnición militar, cargado con 24 tatucos con explosivos, que estaban orientados para afectar directamente a la guarnición militar.

Contexto: En videos, el caos en Tunja tras la explosión de una volqueta cerca al Batallón Simón Bolívar: “Diosito lindo”

Si bien el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la explosión fue controlada, en redes sociales circulan videos en los que se pueden apreciar los momentos de terror en inmediaciones del lugar donde estaba la volqueta cargada con los explosivos.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del batallón, en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”, señaló el jefe de Estado a través de su cuenta en X.

Frente a los hechos también se pronunció el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien anunció que se viene trabajando con todas las instituciones de la región para hacer frente a la difícil situación de orden público en la capital boyacense.

“Nos encontramos a dos cuadras del Batallón Bolívar, en el barrio Prados de Alcalá, con la tranquilidad de que por la acción inmediata y efectiva por parte de las autoridades no tenemos ningún herido en este momento de gravedad”, señaló el mandatario regional.

Amaya le envió un mensaje directo a los terroristas que perpetraron la acción y sembraron el terror en Tunja. “Se equivocan si creen que van a venir a sembrar su sombra en esta tierra de libertad”, indicó el gobernador.

Por eso, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que brinden información que permita dar con los autores intelectuales y materiales de los hechos de este sábado.

Contexto: Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja. Quienes estuvieron allí lo contradicen

“Le pido a toda la ciudadanía que no replique noticias ni videos ni desinformación que generen zozobra en la ciudadanía. No hay ninguna situación fuera de control en este momento, las autoridades están actuando”, señaló Carlos Amaya.

Además, pidió a la población “unidad en este momento, serenidad y pedir a Dios, que de esto salimos bien… Acá estamos en el lugar de lo que sucedió esta madrugada, actuando y controlando la situación”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también anunció una millonaria recompensa por información que permita la captura de los responsables de la alteración del orden público en Tunja.

Ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país. Así mismo, hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones terroristas”, señaló Sánchez.

Contexto: Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó que posee información que da cuenta de que tres personas resultaron afectadas. Según la funcionaria, presentan lesiones leves y reciben atención en centros asistenciales.

TunjaAtentado terroristaGobernación de BoyacáBoyacá

