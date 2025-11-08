Suscribirse

Alerta en Tunja: MinDefensa advierte que siguen desactivando cargas explosivas que aún están en la volqueta

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Redacción Nación
8 de noviembre de 2025, 5:33 p. m.
En el centro de la imagen, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.
A través de un mensaje en la red social X, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció que aún siguen desactivando cargas explosivas en la volqueta que fue detonada controladamente esta mañana de sábado, 8 noviembre, en inmediaciones del batallón Simón Bolívar en Tunja.

“Nuestra Fuerza Pública, de la mano con la información de la comunidad, evitó víctimas mortales en el atentado terrorista que un cartel del narcotráfico intentó ejecutar contra el Batallón de Infantería N.º 1 Simón Bolívar, en Tunja. En este momento, nuestros equipos especializados adelantan la desactivación de cargas explosivas que aún están en la volqueta que utilizaron los terroristas", informó el ministro en la red social X.

Y agregó: “Motivamos a la ciudadanía a mantener la calma, respetar el perímetro de seguridad e informar de inmediato cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo a la población”.

El jefe de la cartera de Defensa también anunció que se está ofreciendo una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país.

“Así mismo, hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones terroristas”, destacó Sánchez.

Tras el anterior hecho ocurrido en Tunja, el ministro Sánchez también dijo en X haber ordenado que se lleven a cabo reuniones regionales extraordinarias de seguridad, con el objetivo de que se revise y a la vez actualice, información de inteligencia orientada a evitar ataques terroristas.

“De igual manera, se adelantará una Reunión Extraordinaria de Seguridad en Tunja, Boyacá, liderado por el @COMANDANTE_FFMM, la cúpula militar y de Policía, en articulación con el señor Gobernador de Boyacá @CarlosAmayaR y autoridades locales, con quienes he mantenido comunicación permanente para garantizar la seguridad de los boyacenses. En estos momentos se requiere unidad, acción y determinación para neutralizar cualquier amenaza terrorista. No daremos un solo paso atrás. El atentado hiere, pero no doblega nuestra voluntad. El corazón de Boyacá late más fuerte que el miedo”, concluyó el ministro de Defensa.

Quien también se refirió a la explosión en Tunja, fue el presidente Gustavo Petro. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, aseguró el presidente Petro, esta mañana de sábado.

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo informaron que, información preliminar da cuenta que tres personas resultaron heridas en Tunja, ninguna de gravedad.

“Frente a los hechos registrados en las inmediaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja, Boyacá, hemos tenido información de tres personas con lesiones leves que reciben atención en centros asistenciales de la ciudad”, dijo Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, a través de X.

