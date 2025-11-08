Suscribirse

NACIÓN

Revelan cifra preliminar de heridos tras explosión de volqueta cerca a batallón Simón Bolívar, en Tunja

La explosión de una volqueta se registró en horas de la madrugada de este sábado, 8 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
8 de noviembre de 2025, 4:59 p. m.
En el centro de la imagen, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. A los costados de la foto, los daños y la explosión de la volqueta.
En el centro de la imagen, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. A los costados de la foto, los daños y la explosión de la volqueta. | Foto: Colprensa/Suministradas a SEMANA, API.

Este sábado, a eso de las 5:06 a. m., una volqueta cargada con explosivos fue abandonada en un barrio de Tunja, cerca del Batallón Simón Bolívar.

De inmediato, algunos vecinos que a esa hora descansaban se percataron de que dicha volqueta había sido abandonada y avisaron a las autoridades.

Contexto: Se conoce video del momento exacto en que abandonaron la volqueta cargada con explosivos en Tunja: así huyeron los criminales

Al lugar llegaron unidades antiexplosivos, que evacuaron la zona. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Boyacá, se llevaron a cabo explosiones controladas.

Aunque las detonaciones fueron consideradas controladas, el batallón Simón Bolívar resultó afectado, al igual que varias viviendas cercanas. El hecho causó serios daños estructurales, como se evidencia en los videos que circulan en redes sociales.

En cuanto a la cifra de heridos, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que posee información que da cuenta de que tres personas resultaron afectadas.

“Frente a los hechos registrados en las inmediaciones del batallón Simón Bolívar de Tunja, Boyacá, hemos tenido información de tres personas con lesiones leves que reciben atención en centros asistenciales de la ciudad”, indicó la defensora del Pueblo a través de su cuenta en la red social X.

Agregó: Un equipo de la Defensoría se está desplegando a los centros de salud y a los puestos de mando unificado (PMU) para acompañar las acciones institucionales y velar por la garantía de los derechos de la población afectada. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a manejar información verificada por canales oficiales. Acompañamos a la comunidad y reiteramos nuestra plena disposición para apoyar las acciones pertinentes, pues ninguna situación puede poner en riesgo la vida y la integridad de la población”.

Por último, Marín pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue lo ocurrido para dar con el paradero de los responsables.

“Las autoridades han activado los protocolos correspondientes y trabajan en la identificación de posibles riesgos para salvaguardar a las comunidades. Sin embargo, consideramos fundamental que la Fiscalía investigue de inmediato los hechos y se establezcan responsabilidades, con el fin de fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio”, concluyó Marín.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cruce de ‘dardos’ entre Alejandro Eder, alcalde de Cali, y el presidente Petro por financiación del tren de cercanías

2. Gobernación de Boyacá anuncia recompensa por información sobre los responsables del atentado terrorista en Tunja

3. Miguel Uribe Londoño le baja el tono a la discusión y se pronuncia sobre polémica carta dirigida al Centro Democrático

4. Alerta en Tunja: MinDefensa advierte que siguen desactivando cargas explosivas que aún están en la volqueta

5. Agridulce día de Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: Unión Berlín le echó al piso andar ideal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TunjaExplosión

Noticias Destacadas

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció recompensa por los hechos de este sábado, 8 de noviembre.

Gobernación de Boyacá anuncia recompensa por información sobre los responsables del atentado terrorista en Tunja

Redacción Nación
En el centro de la imagen, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Alerta en Tunja: MinDefensa advierte que siguen desactivando cargas explosivas que aún están en la volqueta

Redacción Nación
En el centro de la imagen, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. A los costados de la foto, los daños y la explosión de la volqueta.

Revelan cifra preliminar de heridos tras explosión de volqueta cerca a batallón Simón Bolívar, en Tunja

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.