Este sábado, a eso de las 5:06 a. m., una volqueta cargada con explosivos fue abandonada en un barrio de Tunja, cerca del Batallón Simón Bolívar.

De inmediato, algunos vecinos que a esa hora descansaban se percataron de que dicha volqueta había sido abandonada y avisaron a las autoridades.

Al lugar llegaron unidades antiexplosivos, que evacuaron la zona. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Boyacá, se llevaron a cabo explosiones controladas.

Aunque las detonaciones fueron consideradas controladas, el batallón Simón Bolívar resultó afectado, al igual que varias viviendas cercanas. El hecho causó serios daños estructurales, como se evidencia en los videos que circulan en redes sociales.

En cuanto a la cifra de heridos, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que posee información que da cuenta de que tres personas resultaron afectadas.

“Frente a los hechos registrados en las inmediaciones del batallón Simón Bolívar de Tunja, Boyacá, hemos tenido información de tres personas con lesiones leves que reciben atención en centros asistenciales de la ciudad”, indicó la defensora del Pueblo a través de su cuenta en la red social X.

Agregó: Un equipo de la Defensoría se está desplegando a los centros de salud y a los puestos de mando unificado (PMU) para acompañar las acciones institucionales y velar por la garantía de los derechos de la población afectada. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a manejar información verificada por canales oficiales. Acompañamos a la comunidad y reiteramos nuestra plena disposición para apoyar las acciones pertinentes, pues ninguna situación puede poner en riesgo la vida y la integridad de la población”.

Por último, Marín pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue lo ocurrido para dar con el paradero de los responsables.

