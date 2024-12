L.C.V.: ¿Cómo funciona la corrupción en esos contratos?

F.C.: Nosotros hemos querido no solamente llamar a juicio disciplinario e iniciar procesos penales y fiscales, sino hacer pedagogía. Por eso trabajamos también de manera preventiva con la Fiscalía y la Contraloría. Son cinco tipologías de lo que no deben hacer gobernadores y alcaldes: saldar deudas de campaña, pagar favores políticos, sobrecostos, entregar la contratación a empresas no idóneas y no hacer públicos los contratos.

L.C.V.: ¿Cuál es la lectura de la Procuraduría frente a los decretos de emergencia económica?

F.C.: Ninguna constitución en el mundo previó que la excepcionalidad se fuera a convertir en normalidad. En Colombia nunca se pensó que una peste, que era como una plaga medieval, se volvería ordinaria y se combatiría acudiendo a facultades de emergencia. Las facultades del Ejecutivo hoy deben someterse a todos los controles. No puede haber una tercera emergencia porque otra emergencia es constitucionalmente imposible. Lo importante, en adelante, será la construcción de la capacidad institucional para responder a las reformas sociales que necesita el país.