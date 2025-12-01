Suscribirse

Procurador Eljach advierte los coletazos que provocará la imputación a Bonilla y Velasco por el caso UNGRD

Los exministros de Hacienda e Interior del gobierno Petro también son investigados disciplinariamente por el mismo escándalo.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 5:26 p. m.
Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Intervención especial ● Gregorio Eljach Procurador General de Colombia
Gregorio Eljach, procurador general de Colombia | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La imputación de cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), provocará efectos inmediatos en la investigación disciplinaria que avanza por el mismo caso en la Procuraduría General de la Nación.

Caso UNGRD: Los exministros del presidente Petro a imputación

Así lo confirmó el procurador general, Gregorio Eljach, en medio del encuentro que sostuvo con todos los personeros del país, para presentarles la estrategia ‘Paz Electoral’, con la que se espera garantizar, sin contratiempos, el desarrollo de las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República.

Después de la reunión, el procurador Eljach manifestó: “Los procesos disciplinarios, ambos, vienen marchando bien. Dependiendo de lo que hoy suceda y lo que quede en firme, porque ellos también tienen derecho a interponer sus recursos para que se les atienda, entonces nosotros tomaremos las decisiones”.

Las investigaciones disciplinarias contra los exministros de Petro

Desde el 26 de julio del año pasado, la Procuraduría investiga a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, del Interior, Luis Fernando Velasco, y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían gestado en la entidad liderada por Olmedo López.

Carlos Ramón González está escondido de la Justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD, pero dejó en la Alianza Verde a Rodrigo Romero, su mano derecha.
Carlos Ramón González está escondido de la justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD, pero dejó en la Alianza Verde a Rodrigo Romero, su mano derecha. | Foto: PRESIDENCIA

Por esos mismos hechos terminaron vinculados el exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís.

En el caso de los exministros Bonilla y Velasco, imputados por la Fiscalía este 1.º de diciembre de 2025, la Procuraduría analiza si habrían participado en la estrategia que permitió entregar contratos de la UNGRD a favor de los distintos proyectos de ley, las reformas y las solicitudes del Gobierno.

Contexto: Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco les reveló a varios ministros sobre la entrega de “coimas a congresistas”

También busca individualizar a las personas que habrían sido responsables de la toma de decisiones en ese escándalo, para determinar si habrían incurrido en algún tipo de falta que podría dejarlos hasta con duras sanciones disciplinarias, incluida la destitución.

Durante la mañana de este lunes, 1.º de diciembre, la Fiscalía comenzó a imputar a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD. Esa diligencia provocará los efectos advertidos por Gregorio Eljach en la investigación que hoy tienen dos altos exfuncionarios del Gobierno Petro.

