Procurador Eljach advierte los coletazos que provocará la imputación a Bonilla y Velasco por el caso UNGRD

La imputación de cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), provocará efectos inmediatos en la investigación disciplinaria que avanza por el mismo caso en la Procuraduría General de la Nación.

Así lo confirmó el procurador general, Gregorio Eljach, en medio del encuentro que sostuvo con todos los personeros del país, para presentarles la estrategia ‘Paz Electoral’, con la que se espera garantizar, sin contratiempos, el desarrollo de las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República.

El procurador Eljach aseguró que la imputación contra los exministros Bonilla y Velasco por el escándalo de la UNGRD tendrá efectos inmediatos en la investigación disciplinaria que avanza contra ambos exfuncionarios del Gobierno Petro. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/1kENe1MwDN — Revista Semana (@RevistaSemana) December 1, 2025

Después de la reunión, el procurador Eljach manifestó: “Los procesos disciplinarios, ambos, vienen marchando bien. Dependiendo de lo que hoy suceda y lo que quede en firme, porque ellos también tienen derecho a interponer sus recursos para que se les atienda, entonces nosotros tomaremos las decisiones”.

Las investigaciones disciplinarias contra los exministros de Petro

Desde el 26 de julio del año pasado, la Procuraduría investiga a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, del Interior, Luis Fernando Velasco, y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían gestado en la entidad liderada por Olmedo López.

Carlos Ramón González está escondido de la justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD, pero dejó en la Alianza Verde a Rodrigo Romero, su mano derecha. | Foto: PRESIDENCIA

Por esos mismos hechos terminaron vinculados el exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís.

En el caso de los exministros Bonilla y Velasco, imputados por la Fiscalía este 1.º de diciembre de 2025, la Procuraduría analiza si habrían participado en la estrategia que permitió entregar contratos de la UNGRD a favor de los distintos proyectos de ley, las reformas y las solicitudes del Gobierno.

También busca individualizar a las personas que habrían sido responsables de la toma de decisiones en ese escándalo, para determinar si habrían incurrido en algún tipo de falta que podría dejarlos hasta con duras sanciones disciplinarias, incluida la destitución.