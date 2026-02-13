Las autoridades meteorológicas anticipan lluvias en gran parte del país este 13 de febrero, con alertas vigentes por riesgos asociados a las precipitaciones.

Lluvias dejan en alerta al SENA: daños en sedes a nivel nacional superarían los $27.000 millones

Lluvias recientes y pronóstico nacional para las próximas 24 horas

Según el reporte oficial del IDEAM, durante las últimas seis horas se registraron lluvias en amplias zonas del territorio colombiano, algunas acompañadas de descargas eléctricas.

Las precipitaciones se presentaron en departamentos del Caribe, el Pacífico, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominó el tiempo seco con nubosidad ligera.

Para las próximas 24 horas, el pronóstico oficial señala que los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, así como en sectores del sur del Caribe y del suroriente de la Orinoquía.

El IDEAM advierte que estas condiciones podrían mantener el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en varias cuencas hidrográficas del país.

En las principales ciudades del país, el boletín oficial prevé tiempo seco con escasa nubosidad en Barranquilla, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en Cartagena, cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias nocturnas en Medellín, lloviznas en Tunja, precipitaciones intermitentes en Bucaramanga y lluvias ligeras durante gran parte del día en Cali.

El IDEAM y las autoridades locales pidieron a la población mantenerse informada ante la persistencia de las lluvias Foto: Getty Images

Bogotá: lluvias durante la jornada y temperatura máxima de 20 °C

En Bogotá, el pronóstico oficial emitido en el marco del convenio IDEAM-IDIGER indica que durante la madrugada se presentaron lluvias ligeras y moderadas en sectores del norte, centro y occidente de la ciudad.

Para la mañana se esperan lluvias ligeras en amplios sectores, mientras que en horas de la tarde podrían registrarse episodios de mayor intensidad en localidades como Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda y Teusaquillo.

La temperatura máxima estimada para la capital es de 20 grados centígrados, y durante la noche se prevén lloviznas y lluvias ligeras en el norte y occidente de la ciudad, de acuerdo con el pronóstico

Max Henríquez advierte qué seguirá después de las fuertes lluvias en Colombia

Alertas vigentes por incendios, deslizamientos e inundaciones

El reporte del IDEAM también advierte que se mantienen múltiples alertas a nivel nacional.

Persisten alertas por incendios forestales en municipios de las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía.

De igual manera, hay alertas por deslizamientos de tierra en más de 200 municipios del país, con focos críticos en departamentos del Pacífico y el noroccidente.

En cuanto a las condiciones hidrológicas, continúan las alertas por riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en varias áreas hidrográficas del país, mientras que en el mar Caribe y el océano Pacífico se mantienen alertas por oleaje y viento, con advertencias reforzadas en sectores centrales de ambas cuencas.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales y a las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.