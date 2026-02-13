Nación

Pronóstico del clima para hoy 13 de febrero: lluvias en Bogotá y en gran parte del país

El más reciente boletín oficial del IDEAM advierte precipitaciones en varias regiones del país durante las últimas horas y prevé nuevos acumulados en las próximas 24 horas, con alertas vigentes por deslizamientos, crecientes súbitas e incendios forestales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
13 de febrero de 2026, 7:17 a. m.
Las lluvias continuarán en Bogotá y otras regiones del país, según el más reciente pronóstico oficial del IDEAM.
Las lluvias continuarán en Bogotá y otras regiones del país, según el más reciente pronóstico oficial del IDEAM. Foto: Anadolu via Getty Images

Las autoridades meteorológicas anticipan lluvias en gran parte del país este 13 de febrero, con alertas vigentes por riesgos asociados a las precipitaciones.

Lluvias dejan en alerta al SENA: daños en sedes a nivel nacional superarían los $27.000 millones

Lluvias recientes y pronóstico nacional para las próximas 24 horas

Según el reporte oficial del IDEAM, durante las últimas seis horas se registraron lluvias en amplias zonas del territorio colombiano, algunas acompañadas de descargas eléctricas.

Las precipitaciones se presentaron en departamentos del Caribe, el Pacífico, la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominó el tiempo seco con nubosidad ligera.

Para las próximas 24 horas, el pronóstico oficial señala que los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, así como en sectores del sur del Caribe y del suroriente de la Orinoquía.

Cali

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Barranquilla

Juzgados que descongestionarían el sistema judicial en Barranquilla no han sido abiertos por falta de recursos del gobierno Petro

Nación

“Quedan unos niños sin papá. No es justo. Investiguen”: Emma Rozo, esposa del escolta de Gustavo Aponte, asesinado en la calle 85

Nación

Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

Medellín

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

Cali

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Bogotá

Video muestra lo que hizo el sicario antes y después de matar a Gustavo Aponte en Bogotá: una llamada y un traje, detalles clave

Nación

En video quedó el ataque sicarial en contra del empresario Gustavo Aponte. Las imágenes son perturbadoras

Nación

¿Por qué Córdoba fue el departamento más afectado por las lluvias? Directora del Ideam responde

Nación

El pronóstico del clima para hoy miércoles 11 de febrero, según el Ideam: en Bogotá se prevén lluvias en estas zonas

El IDEAM advierte que estas condiciones podrían mantener el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en varias cuencas hidrográficas del país.

En las principales ciudades del país, el boletín oficial prevé tiempo seco con escasa nubosidad en Barranquilla, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en Cartagena, cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias nocturnas en Medellín, lloviznas en Tunja, precipitaciones intermitentes en Bucaramanga y lluvias ligeras durante gran parte del día en Cali.

x
El IDEAM y las autoridades locales pidieron a la población mantenerse informada ante la persistencia de las lluvias Foto: Getty Images

Bogotá: lluvias durante la jornada y temperatura máxima de 20 °C

En Bogotá, el pronóstico oficial emitido en el marco del convenio IDEAM-IDIGER indica que durante la madrugada se presentaron lluvias ligeras y moderadas en sectores del norte, centro y occidente de la ciudad.

Para la mañana se esperan lluvias ligeras en amplios sectores, mientras que en horas de la tarde podrían registrarse episodios de mayor intensidad en localidades como Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda y Teusaquillo.

La temperatura máxima estimada para la capital es de 20 grados centígrados, y durante la noche se prevén lloviznas y lluvias ligeras en el norte y occidente de la ciudad, de acuerdo con el pronóstico

Max Henríquez advierte qué seguirá después de las fuertes lluvias en Colombia

Alertas vigentes por incendios, deslizamientos e inundaciones

El reporte del IDEAM también advierte que se mantienen múltiples alertas a nivel nacional.

Persisten alertas por incendios forestales en municipios de las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía.

De igual manera, hay alertas por deslizamientos de tierra en más de 200 municipios del país, con focos críticos en departamentos del Pacífico y el noroccidente.

En cuanto a las condiciones hidrológicas, continúan las alertas por riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en varias áreas hidrográficas del país, mientras que en el mar Caribe y el océano Pacífico se mantienen alertas por oleaje y viento, con advertencias reforzadas en sectores centrales de ambas cuencas.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales y a las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Más de Nación

x

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

El caso podría tener nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial.

Juzgados que descongestionarían el sistema judicial en Barranquilla no han sido abiertos por falta de recursos del gobierno Petro

.

“Quedan unos niños sin papá. No es justo. Investiguen”: Emma Rozo, esposa del escolta de Gustavo Aponte, asesinado en la calle 85

.

Atención: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo

Lluvias

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

Imagen referencia de estudiantes en una universidad.

Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en Mi Cali Beca ¿Cómo hacerlo y de qué se trata?

Estas imágenes muestran al sicario antes y después de cometer el doble homicidio.

Video muestra lo que hizo el sicario antes y después de matar a Gustavo Aponte en Bogotá: una llamada y un traje, detalles clave

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte

En video quedó el ataque sicarial en contra del empresario Gustavo Aponte. Las imágenes son perturbadoras

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

Pronóstico del clima para hoy 13 de febrero: lluvias en Bogotá y en gran parte del país

Papás de Gustavo Aponte, el empresario asesinado por un sicario en Bogotá.

Hablan papás de Gustavo Aponte y entregan conmovedoras declaraciones por el asesinato de su hijo: “¿Por qué me lo mataron?”

Noticias Destacadas