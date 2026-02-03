Radican primera denuncia tras la revelación de Vicky Dávila y la presunta financiación de alias Pipe Tuluá en la campaña Petro Presidente

La candidata presidencial Vicky Dávila reveló este martes 3 de febrero, en el marco de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, un audio grabado por alias Pipe Tuluá, en el que este afirma haber “comprado” al hermano del presidente Petro y haber hecho aportes a la campaña presidencial.

Además, se conoció la primera denuncia radicada por la Red de Veedurías Ciudadanas ante la Fiscalía General de la Nación, en la que se solicita al ente acusador adelantar las investigaciones correspondientes tras las revelaciones de la candidata, en particular el audio en el que Pepe Tuluá señala la financiación ilegal a la campaña Petro Presidente.

El presidente de la Red de Veedurías, el abogado Pablo Bustos, aseguró que es necesario que la Fiscalía avance en las investigaciones correspondientes tras las revelaciones de la candidata y el audio que comprometería a la campaña presidencial y al propio presidente de la República, Gustavo Petro.

“El audio de Pipe Tuluá sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió y que las visitas a las cárceles en medio de la campaña presidencial iban más allá de las intenciones de la paz total. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022”, dijo el abogado Bustos en su denuncia.

El audio, grabado por Pipe Tuluá y entregado a la candidata presidencial, advierte sobre la manera en que compraron a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y sobre varios aportes en dinero que se hicieron a la campaña presidencial. La declaración provino del propio cabecilla de la banda La Inmaculada.

Gustavo Petro responde a la denuncia de Vicky Dávila y al audio de Pipe Tuluá sobre una supuesta financiación a su campaña presidencial

“Yo estoy acá tranquilo, esperando que tomen esa decisión y, pues, creo que si estamos hablando de comprar funcionario, lo primero que usted debería hacer es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, dijo Pipe Tuluá.

En el mismo audio, el señalado fundador del autodenominado grupo Mago (Muerte a Guardianes Opresores) advierte que todos los elementos de prueba y las evidencias que tiene para demostrar sus afirmaciones serán entregados a la justicia de Estados Unidos, mientras avanza el proceso en su contra en ese país.

“Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos para que vean que eso sí es prueba de que lo que me arman a mí, relacionado con narcotráfico, es falso, y eso sí lo voy a demostrar”, advirtió el extraditado cabecilla en el audio.

Juan Fernando Petro, Gustavo Petro, Vicky Dávila y alias Pipe Tuluá Foto: SEMANA

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía y se espera que, con este documento, se adelanten las investigaciones correspondientes, que incluyen solicitar, mediante cooperación judicial internacional, los elementos de prueba que afirma tener alias Pipe Tuluá.