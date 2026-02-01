Nación

Reforma laboral: magistrada aclara aplicación de cuotas de contratación para personas con discapacidad

La magistrada Marjorie Zúñiga explicó la forma en que se debe aplicar la cuota y el umbral que debe cumplir.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 5:17 p. m.
Espacio de articulación entre empresas y el Programa de Discapacidad incluye la participación activa de personas con diversidad funcional.
Espacio de articulación entre empresas y el Programa de Discapacidad incluye la participación activa de personas con diversidad funcional. Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

La reforma laboral que pusieron en marcha el Gobierno Petro y el Congreso, a partir de la Ley 2466 de 2025, sigue generando varias inquietudes en el sector académico, los gremios y hasta en la misma justicia.

Así se conoció una posición relevante que define la forma y el umbral que se deben tener en cuenta para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral.

La magistrada Marjorie Zúñiga, integrante de la Sala Laboral de la Corte Suprema y experta en temas de derechos laborales para discapacidad, dio su postura frente a los vacíos que ha generado la interpretación del artículo que define las cuotas mínimas obligatorias de contratación para este grupo poblacional.

Reforma laboral: así quedó el nuevo régimen para los trabajadores y empleadores en Colombia. Conozca todos los detalles

Y es que el artículo 15, numeral 7 de la reforma laboral, estableció que las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir de 501 trabajadores, deberán contratar una persona con discapacidad adicional.

Nación

Murió alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

Nación

Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

Nación

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Nación

Gobierno dice que “no es enemigo de la ciudadanía”, tras protestas en Cauca contra fumigaciones con glifosato

Nación

Gustavo Petro se mete de frente en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta y advierte: “Se avecina un golpe”

Nación

Cayó cabecilla armado alias Motor, en Nariño: autoridades incautaron granadas para dron y fusiles

Nación

Avioneta que estaba aterrizando estuvo a punto de chocar contra tres caballos en Capurganá, Chocó: el video es aterrador

Macroeconomía

Pasajes gratis en TransMilenio: así funciona el beneficio que aliviará el bolsillo de miles de familias

Tecnología

Por primera vez, una persona con paraplejia viajó al espacio: “Acaba de inspirar a millones”

Nación

Colegio Católico en Santander marginó a un niño en situación de discapacidad y le niega graduarse con sus compañeros

Esa norma ha generado dudas en empleadores, abogados, estudiantes y representantes de la sociedad civil. Por eso la magistrada Marjorie Zúñiga, integrante de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, le explicó a SEMANA la lectura que tiene de este tema desde su trayectoria en políticas laborales inclusivas.

La norma establece obligaciones diferenciadas según el tamaño de la empresa. La cuota no se aplica de forma lineal, sino progresiva, y parte de un umbral mínimo de 100 trabajadores”, explicó la magistrada Zúñiga.

YouTube video rFSSSR2KRQ4 thumbnail

La togada explicó que su interpretación es que las empresas que tengan entre 100 y 500 empleados deben garantizar como mínimo dos personas con discapacidad por bloque de 100 trabajadores.

Zúñiga fue enfática en detallar que “de modo que en el rango de 100-199 se obligan a 2, en 200-299 a 4, en 300-399 a 6, en 400-499 a 8 y, finalmente, al llegar a 500 deben tener 10”.

La magistrada Marjorie Zúñiga tiene en su despacho la demanda contra la elección de Miguel Polo Rosero. Él llegó de la mano del Gobierno Petro.
Magistrada Marjorie Zúñiga, integrante de la Sala Laboral. Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Superado el umbral de 500, según el análisis de la magistrada, se conserva esa base de 10 personas con discapacidad por los primeros 500, pero a partir de ahí se suma un trabajador de esa población adicional por cada bloque de 100 trabajadores.

Esta fórmula busca garantizar una distribución equitativa de la obligación entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Además, permite que la cuota se cumpla tanto con personal previamente vinculado como con nuevas contrataciones, lo que ofrece flexibilidad para los empleadores”, puntualizó.

La magistrada de la Sala Laboral destacó que esta medida responde a una política interna de empleo inclusivo, contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación, y que el ordenamiento jurídico le da beneficios tributarios a las empresas que cumplan o superen dichas cuotas.

Más de Nación

Alias Gonzalito.

Murió alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo

Hay dudas por el video en el que hablan supuestamente jefes del Clan del Golfo. No están Chiquito Malo ni Gonzalito y quien asume la vocería, alias Javier, parece superpuesto en la imagen.

Autoridades verifican muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en un accidente. ¿Qué pasó?

No

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

Espacio de articulación entre empresas y el Programa de Discapacidad incluye la participación activa de personas con diversidad funcional.

Reforma laboral: magistrada aclara aplicación de cuotas de contratación para personas con discapacidad

Las comunidades de municipios como Argelia, El Tambo, El Patía y Balboa, entre otros, se ganan la vida en los cultivos de coca.

Gobierno dice que “no es enemigo de la ciudadanía”, tras protestas en Cauca contra fumigaciones con glifosato

.

Gustavo Petro se mete de frente en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta y advierte: “Se avecina un golpe”

Armas, munición y explosivos fueron incautados en una intervención que debilitó a una estructura ilegal en expansión.

Cayó cabecilla armado alias Motor, en Nariño: autoridades incautaron granadas para dron y fusiles

Avioneta en Capurganá

Avioneta que estaba aterrizando estuvo a punto de chocar contra tres caballos en Capurganá, Chocó: el video es aterrador

Carlos Ramón González es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, pues los dos pertenecieron al M-19. Desde que estalló el escándalo de la UNGRD, fue señalado como el encargado de dar la orden de comprar congresistas.

De contratos de la UNGRD a dinero en efectivo: así cambió la orden de Carlos Ramón González para sobornar congresistas, según la Fiscalía

Accidente en el que murió un motociclista este domingo 1 de febrero, en Bogotá.

Van dos muertos en accidentes de tránsito en Bogotá: así ocurrieron los hechos este domingo 1 de febrero

Noticias Destacadas