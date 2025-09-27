Suscribirse

ECONOMÍA

¿Qué piensan los empresarios de la reforma laboral? Esto dijeron de la nueva ley

Desde el 25 de junio de 2025 empezó a regir en Colombia la nueva ley que fue aprobada por el Congreso de la República, una normativa que hizo modificaciones a las reglas de juego para los trabajadores del país.

Redacción Economía
27 de septiembre de 2025, 9:12 a. m.
Jaime Alberto Cabal,presidente de Fenalco.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) midió el pulso al empresariado para determinar qué ha pasado en los primeros dos meses de implementación de la ley de la reforma laboral.

Desde el 25 de junio de 2025 rige la nueva ley. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Con ese tiempo ya es posible medir el impacto en los costos laborales, la formalidad, la contratación y la operación de las empresas, por lo que se hizo una consulta directa con empresarios de diferentes sectores y regiones para determinar lo que ha pasado con esta norma.

Esto se considera sobre el empleo en diferentes empresas. | Foto: FUENTE: ENCUESTA FENALCO

Por ejemplo, se habla de que el comercio minorista está en alerta porque el empleo está con tendencia negativa y la recuperación ha sido frágil. La medición de Fenalco indica que tuvo un impulso en 2022 y 2023, pero los indicadores muestran un deterioro progresivo desde 2024 que podría agravarse por la reforma laboral.

En empresarios hay zozobra por la reforma laboral. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Al ser consultados sobre el impacto de la reforma laboral en los costos laborales, los empresarios dijeron que es alto (41 %); muy alto (30 %); moderado (20 %); bajo (7 %); y muy bajo (2 %).

Esto es lo que piensan los empresarios de la reforma laboral. | Foto: adobestock

El 52 % cree que el empleo en el segundo semestre permanecerá igual; el 35 %, que disminuirá y el 13 %, que aumentará.

Empresarios piensan que la reforma laboral incentiva el crecimiento de esquemas de empleo informal en su sector. | Foto: FUENTE: ENCUESTA FENALCO

Uno de los indicadores más importantes es que el incremento gradual del recargo por trabajo en domingos y festivos (100 %) les representa a las empresas un alto porcentaje en sus finanzas.

| Foto: adobestock

El 46 % cree que vendrá un impacto financiero grave; el 23 %, un aumento manejable; el 11 %, poco impacto y el 8 %, una mejora para el trabajador.

Empresarios opinan sobre el impacto de la reforma laboral en los costos laborales de sus empresas. | Foto: FUENTE: ENCUESTA FENALCO

Además, queda plasmado que la reforma laboral podría desincentivar la generación de empleo en las empresas y así lo cree el 45 % de los empresarios que fueron consultados. El 32 % considera que habría un desincentivo moderado. Solo el 2 % piensa que la nueva ley podría incentivar nuevos puestos de trabajo.

Así está la preocupación en empresarios por el aumento del salario mínimo por encima de la inflación. | Foto: FUENTE: ENCUESTA FENALCO

Estos resultados fueron presentados en el congreso nacional de Fenalco, que se realizó en Medellín, Antioquia, y se socializó como un insumo para el debate público.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Guerra antidrogas y otras seis noticias internacionales de la semana

2. La modelo Adriana Arboleda se mueve entre la moda y las causas sociales; cuenta en SEMANA cómo creó su propia marca de ropa

3. Los actores Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day llegan a Netflix con un thriller psicológico y erótico

4. Adriana Correa, directora de la FAAE, cuenta si en Colombia se hace ciencia de talla mundial: “Deben surgir de nuestra realidad”

5. Asamblea General de la ONU: los 10 momentos clave. Trump, Zelenski y Milei lideraron las polémicas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma laboralColombiareforma laboral en ColombiaCongreso de la RepúblicaEmpresarios

Noticias Destacadas

Jaime Alberto Cabal,presidente de Fenalco.

¿Qué piensan los empresarios de la reforma laboral? Esto dijeron de la nueva ley

Redacción Economía
El modelo propuesto en la reforma pensional incluye cambios para los cotizantes. Parte de su ahorro irá a Colpensiones y, si les alcanza, el resto se guardará en las ACCAI.

Reforma pensional: con la entrega de actas del Congreso a la Corte solo falta el veredicto. AFP estiman que la entrada en vigencia debería ser el año entrante

Jairo PalacioCEO y fundador del Grupo Seratta Una de las estrategias del grupo consiste en usar el neuromarketing para crear y desarrollar sus restaurantes. Crecer en Cartagena es su nuevo objetivo para 2026.

El secreto de su éxito: Así construyó esta empresa un ecosistema gastronómico que impulsa empleo, innovación y nuevas experiencias

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.