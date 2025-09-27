¿Qué piensan los empresarios de la reforma laboral? Esto dijeron de la nueva ley

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) midió el pulso al empresariado para determinar qué ha pasado en los primeros dos meses de implementación de la ley de la reforma laboral.

Con ese tiempo ya es posible medir el impacto en los costos laborales, la formalidad, la contratación y la operación de las empresas, por lo que se hizo una consulta directa con empresarios de diferentes sectores y regiones para determinar lo que ha pasado con esta norma.

Por ejemplo, se habla de que el comercio minorista está en alerta porque el empleo está con tendencia negativa y la recuperación ha sido frágil. La medición de Fenalco indica que tuvo un impulso en 2022 y 2023, pero los indicadores muestran un deterioro progresivo desde 2024 que podría agravarse por la reforma laboral.

Al ser consultados sobre el impacto de la reforma laboral en los costos laborales, los empresarios dijeron que es alto (41 %); muy alto (30 %); moderado (20 %); bajo (7 %); y muy bajo (2 %).

El 52 % cree que el empleo en el segundo semestre permanecerá igual; el 35 %, que disminuirá y el 13 %, que aumentará.

Uno de los indicadores más importantes es que el incremento gradual del recargo por trabajo en domingos y festivos (100 %) les representa a las empresas un alto porcentaje en sus finanzas.

El 46 % cree que vendrá un impacto financiero grave; el 23 %, un aumento manejable; el 11 %, poco impacto y el 8 %, una mejora para el trabajador.

Además, queda plasmado que la reforma laboral podría desincentivar la generación de empleo en las empresas y así lo cree el 45 % de los empresarios que fueron consultados. El 32 % considera que habría un desincentivo moderado. Solo el 2 % piensa que la nueva ley podría incentivar nuevos puestos de trabajo.

