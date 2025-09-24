El Gobierno de Gustavo Petro lleva semanas esperando que la Comisión Séptima del Senado inicie el tercer debate de la reforma a la salud y nada que se le dan las cosas al Ejecutivo para que se surta ese paso.

Días atrás, el 9 de septiembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un trino anunciando que el martes 16 empezaría la discusión, pero ya está por terminarse el mes y aún no se destraba ese debate.

Los tiempos de la política no han estado con el Gobierno. La semana anterior no se habían presentado todas las ponencias, el martes 23 no se conformó el quorum y para este miércoles 24 la sesión de la Comisión Séptima se canceló porque el presidente del Senado, Lidio García, convocó a la plenaria para las primeras horas de la mañana.

.@MiguelPintoH1 me confirma que el próximo martes empieza el debate de la tan necesitada Reforma a la Salud. Está desde el 2 de abril en la Comisión Séptima del Senado, 5 meses después se empezará a discutir. Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para… — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 9, 2025

“Ya ni pena les da. Hundieron la Reforma Laboral con celeridad y hoy con parsimonia quieren hundir la Reforma a la Salud. Habrá que convocar al pueblo para que nuevamente le haga entender al Congreso cuáles son sus necesidades. La salud no solo es manoseada por las EPS, sino por algunos congresistas de la Comisión Séptima del Senado", afirmó el ministro Benedetti.

Es tan difícil el panorama para el Gobierno que hay congresistas hablando de apelar ante la plenaria la eventual decisión de hundimiento que pueda tomar la Comisión Séptima, con el objetivo de que otra comisión estudie ese texto. El Ejecutivo quiere que se acoja el texto promovido por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaram