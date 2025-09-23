El tercer debate de la reforma a la salud no ha comenzado en la Comisión Séptima del Senado y ya quienes han apoyado la agenda del presidente Gustavo Petro han anticipado que, si ese proyecto se hunde, apelarían la decisión de la corporación ante la plenaria.

El senador de la Alianza Verde, Fabián Diaz Plata, le envió un documento a la Mesa Directiva del Senado con el que anticipó que, si la reforma a la salud es rechazada, apelaría la decisión ante la plenaria.

La propuesta del senador Diaz vaticina que la bancada afín al Gobierno Petro repetiría la misma jugada con la que se revivió la reforma laboral, proyecto que hundió la Comisión Séptima, pero salió a flote en la plenaria.

“En consideración a lo expuesto, me permito proponer a la Plenaria del Senado de la República que previo informe de la Comisión Accidental, se acoja la presente Apelación, de conformidad al procedimiento establecido para tal fin. En caso de aprobarse, solicito se remita a otra Comisión Constitucional Permanente el Proyecto de Ley No. 410 de 2025 Senado, No. 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley No. 135 de 2024 Cámara ‘por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones, para que continúe su trámite legislativo en primer debate en el Senado de la República“, detalló el senador de la Alianza Verde.