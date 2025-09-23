Suscribirse

Reforma a la salud no ha sido debatida y ya anuncian apelación a su posible hundimiento

El senador de la Alianza Verde, Fabián Diaz, lideraría la estrategia para rescatar el proyecto.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 9:21 p. m.
Comisión séptima reforma laboral
Senador Fabian Díaz. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El tercer debate de la reforma a la salud no ha comenzado en la Comisión Séptima del Senado y ya quienes han apoyado la agenda del presidente Gustavo Petro han anticipado que, si ese proyecto se hunde, apelarían la decisión de la corporación ante la plenaria.

El senador de la Alianza Verde, Fabián Diaz Plata, le envió un documento a la Mesa Directiva del Senado con el que anticipó que, si la reforma a la salud es rechazada, apelaría la decisión ante la plenaria.

Contexto: Así es la reforma a la salud que podría aprobarse en tercer debate: senadoras ajustaron la propuesta de Petro

La propuesta del senador Diaz vaticina que la bancada afín al Gobierno Petro repetiría la misma jugada con la que se revivió la reforma laboral, proyecto que hundió la Comisión Séptima, pero salió a flote en la plenaria.

“En consideración a lo expuesto, me permito proponer a la Plenaria del Senado de la República que previo informe de la Comisión Accidental, se acoja la presente Apelación, de conformidad al procedimiento establecido para tal fin. En caso de aprobarse, solicito se remita a otra Comisión Constitucional Permanente el Proyecto de Ley No. 410 de 2025 Senado, No. 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley No. 135 de 2024 Cámara ‘por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones, para que continúe su trámite legislativo en primer debate en el Senado de la República“, detalló el senador de la Alianza Verde.

Contexto: Reforma a la salud: “Algunos van a decir que con nuestra ponencia alternativa estamos bloqueando el cambio”, senadora Norma Hurtado

La Comisión Séptima del Senado planea iniciar el debate del proyecto durante esta semana. Sobre la mesa hay una ponencia positiva, otra de archivo y un más de carácter alternativo promovida por tres fuerzas políticas.

