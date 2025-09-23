Suscribirse

Reforma a la salud: senadoras de la Comisión Séptima del Senado radican ponencia alternativa; esta semana empieza la discusión

El escenario político en la Comisión Séptima del Senado no ha sido favorable para el Gobierno.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 1:02 p. m.
Norma Hurtado, Lorena Ríos, Ana Paola Agudelo.
Esta semana inicia la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, un escenario donde el Gobierno no ha logrado mayorías para esta iniciativa que defiende el presidente Gustavo Petro desde que llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2025.

Las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, le salieron al paso al Gobierno y radicaron una ponencia alternativa de reforma a la salud. A juicio de las tres, “ni la reforma del Gobierno Petro, ni el archivo son la solución”.

Coinciden en una salida distinta, seria, estudiada técnicamente, y financieramente viable a la crisis actual que atraviesa el sistema. Esto sin desconocer la necesidad de avanzar en atención primaria en salud y brindar mayores recursos para la promoción de salud y prevención de enfermedades, tal como lo promueve el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

En la ponencia expusieron sus diez propuestas, entre ellas, la necesidad de no estatizar todo, como lo contempla el Gobierno. “La propuesta alternativa busca mejorar el sistema actual, no reemplazarlo por completo”.

Frente a las Gestoras de Salud y Vida dicen que" las EPS se transformarán en GSV, organizarán y controlarán la atención (redes, calidad, auditoría), pero no manejarán los recursos del sistema; esto busca que el manejo del dinero tenga controles y no se concentre sin fiscalización".

Proponen más control y transparencia. “Se integra un sistema único de información (SPUIIS) y un sistema nacional de auditoría (SNAGS) para vigilar en tiempo real el uso de los recursos, detectar irregularidades y activar acciones preventivas frente a alertas, garantizando mayor eficiencia, transparencia y confianza en el manejo de la plata de la salud”.

Y un cálculo técnico de la UPC. “La UPC (el monto asignado por el Estado por cada afiliado al sistema de salud, que cubre desde consultas hasta exámenes y tratamientos médicos) se calculará con estudios técnicos validados por universidades y definidos por el Consejo Nacional de Salud”.

Pretenden pagos más rápidos y ordenados. “La idea es garantizar pagos ágiles y directos a hospitales y clínicas sin intermediaciones. También protección a hospitales, médicos y pacientes: se prioriza el saneamiento de deudas, proteger a los prestadores y garantizar derechos de pacientes. Además, se destinan nuevos recursos (impuestos saludables, IVA social, un punto del PIB) para estabilizar financieramente el sistema de aquí a 5 años”.

Hablan de mayor atención a la comunidad (APS y CAPS). “Se refuerza la atención primaria con centros de atención, atención domiciliaria, equipos básicos y telemedicina, para que la gente reciba atención más cerca de su casa”.

Como la reforma a la salud del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo hablan de la formalización del Talento Humano en Salud. “Se proponen mejoras a las condiciones laborales y dignificación de su labor. Igualmente soluciones financieras: Se creará un mecanismo de crédito especial para que el sector salud pueda ponerse al día con las deudas de las EPS, pagando directamente a los acreedores. Y se destinarán recursos graduales del Presupuesto General para pagar las deudas de hospitales públicos afectados por EPS liquidadas, priorizando a los trabajadores de la salud”.

Y nuevas fuentes de financiación. “El 100% del recaudo de impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados será dirigido, durante cinco años, a sanear financieramente el sistema. Esto permitirá contar con $4,9 billones en 2026 y, a 2036, con ingresos cercanos a $26,4 billones por IVA social y $38,4 billones por impuestos saludables. Se establecerán mecanismos de trazabilidad, transparencia, auditoría y control preventivo, garantizando que cada peso destinado a la salud llegue a su destino, se cierre la llave a la corrupción y la pérdida de los recursos de los colombianos”.

El escenario político para el Gobierno no está totalmente garantizado.

