La reforma laboral es un hecho. El Congreso aprobó el proyecto que había sido el caballo de batalla del presidente Gustavo Petro desde que llegó al Gobierno y por el que anunció una consulta popular y una asamblea nacional constituyente si el Legislativo no le aprobaba, al pie de la letra, el articulado que él trazó. Sin embargo, resta la sanción presidencial y se desconoce si Petro hará alguna objeción.

Lo que para los colaboradores parece una celebración por la aplicación de nuevos beneficios en el régimen laboral, resulta ser una preocupación para el sector productivo, que aún no tiene claro cómo asumirá esos importes, sobre todo cuando se trata de pequeños y medianos establecimientos.

La reforma es concertada, pero no escuchó los reclamos de todos los sectores, porque hasta el último minuto de la discusión el Gobierno y la bancada del Pacto Histórico e stuvieron trazando nuevas líneas rojas en las que se negaron a ceder en cuestiones como el salario para los aprendices del Sena, el pago de dominicales y festivos, y el pago de las horas nocturnas.

Por eso, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, asegura que el articulado va a terminar afectando a las pymes y a algunos sectores que no tendrán cómo asumir estas implicaciones, lo que se sumará a los costos extra sobre los contratos de aprendizaje. “Habíamos desarrollado una versión intermedia que permitía no tener los costos relacionados con el desempleo y la informalidad. Infortunadamente, eso fue rechazado y se cometió un gran error”.

Los contratos a término fijo solo podrán renovarse por un plazo máximo de cuatro años. En esa modalidad y en los contratos del formato obra labor, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales, y una vez se cumpla el plazo establecido por la ley, la relación laboral se entenderá como de carácter indefinido. Los contratos por prestación de servicios seguirán iguales porque estos son de carácter civil y no representan una relación laboral, que es lo que regula la reforma.

Las horas extras no pueden extenderse a más de dos al día y de 12 a la semana . “El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable. Si en el horario pactado el trabajador o trabajadora debe laborar en jornada nocturna, tendrá derecho al pago de recargo nocturno”, se lee en la ley que promulgará el presidente Petro.

Los aprendices del Sena

El contrato de aprendizaje para los estudiantes universitarios deberá tener un apoyo de sostenimiento mensual que no sea inferior al salario mínimo, también para los aprendices del Sena, para quienes antes de este código laboral sí se aplicaban convenios con salarios inferiores y que no eran de carácter laboral. En ese sentido, la empresa tendrá las mismas obligaciones económicas para introducir dentro de su planta a aprendices y a quienes ya cuentan con un título.

Otro de los puntos de esa discusión tiene que ver con la monetización de la cuota de aprendizaje, la cual permite que las empresas que no pueden o no quieren contratar aprendices del Sena paguen una suma mensual a la entidad. Tras la reforma, ese pago será equivalente a 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada aprendiz no contratado. Este valor es considerablemente superior al esquema anterior, en el que el pago era aproximadamente el 5 por ciento de la nómina por un salario mínimo por aprendiz.