“Esta reforma laboral, dijimos venga, sentémonos y miremos a los jóvenes, a la informalidad, al desempleo. Pero no, aquí solo estaban interesados en que el señor de la CUT no se enojara y no les hicieran un paro. Y por eso hoy esta reforma, como salió de Cámara, tenía cosas graves; en el Senado las frenamos, queríamos tener unos temas paralelos que estuvieran acordes a las nuevas necesidades. Pero fue la CUT la que no permitió que esos artículos los revisáramos”, aseguró en El Debate el senador de Cambio Radical.