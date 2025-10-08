Suscribirse

Nación

Retiran denuncia por presunta corrupción contra el general Ricardo Roque: “Tengo mi conciencia tranquila”, dijo el oficial

Se trata del comandante del Batallón de Ingenieros, quien habló en exclusiva con SEMANA y aseguró que quieren perjudicarlo en medio del proceso de ascensos militares que hay en curso.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 3:00 p. m.
El general Ricardo Roque, comandante del Batallón de Ingenieros habló sobre el retiró de la denuncia sobre supuesta corrupción en su contra.
El general Ricardo Roque, comandante del Batallón de Ingenieros, habló sobre el retiro de la denuncia. | Foto: Suministrada a Semana.

El general Ricardo Roque rompió el silencio en diálogo con SEMANA sobre la denuncia que existía en su contra sobre presuntos hechos de corrupción en el Batallón de Ingenieros.

El alto mando militar, actual comandante de esa unidad, aseguró que tiene la conciencia tranquila y que prueba de ello es que el denunciante, el polémico sargento (r.) Alexander Chalá, retiró la denuncia interpuesta en su contra.

En la denuncia se mencionaba que existía una supuesta red de corrupción dentro de la unidad de Ingenieros para apropiarse de recursos estatales, a lo que el general Roque respondió que se trataba de denuncias descabelladas y sin fundamento.

El general Roque explicó que la denuncia, por la cual la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación por el delito de peculado, se originó en un convenio interadministrativo de 2015.

El sargento Alexander Chalá, quien había denunciado al general Ricardo Roque por presunta corrupción retiró la denuncia en contra del alto mando militar.
El sargento Alexander Chalá, quien había denunciado al general Ricardo Roque por presunta corrupción, retiró la denuncia en contra del alto mando militar. | Foto: Suministrada a Semana.

“Esa denuncia habla de un convenio que se hizo en el año 2015 con Ecopetrol, el Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Es un convenio en el que efectivamente la Brigada Especial de Ingenieros, de la que yo fui comandante a partir de junio de 2017, pues tuvo una participación de un porcentaje del total del convenio”, agregó.

Indicó el oficial que, cuando llegó al convenio, este ya tenía un avance del 94 %. “Era un convenio de 116.000 millones. Entonces, la Brigada Especial de Ingenieros tiene una participación en la construcción de dos obras en Puerto Caicedo, Putumayo, y en Arauquita, Arauca, por el monto de 32.000 millones de pesos, más o menos. Son obras que se terminaron con plena satisfacción”, indicó el oficial.

De igual manera, manifestó el general que “son denuncias descabelladas porque prácticamente las personas que nombran ahí en esa denuncia no tienen ningún antecedente, por el contrario, son personas que trabajan dedicados por la profesión militar, dedicados por ser soldados de ingenieros, son personas que tienen el conocimiento técnico y que de pronto despiertan el compromiso y esa iniciativa de hacer las cosas, de hacer las cosas bien y hacerlas por sus propias manos”.

El militar no descartó que la denuncia esté relacionada con el proceso de ascensos militares en curso, y que buscan hacerle daño a él con este tipo de acusaciones.

“Es un momento crítico para nosotros, siempre normalmente estos temas salen cuando está uno postulado para ascender, soy un soldado de 35 años, tengo la conciencia tranquila, como dice uno, la mejor almohada es la conciencia y pues algo que me dijo alguien hace poco, al árbol que tiene frutos es al que le tiran piedras”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Niño Prodigio: predicciones de hoy, miércoles 8 de octubre, para los 12 signos del zodiaco

2. Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy, miércoles 8 de octubre: consulte las principales vías bloqueadas

3. Presidente Petro insiste: “Por eso me gusta desnudarme y por otras cosas”

4. Néstor Lorenzo reveló suplicio que vive figura cada que la llama a Selección Colombia: “Nadie sabe”

5. Española que vive en Colombia se sorprende de lo que hacen las personas mayores en la calle: “Es algo muy típico aquí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EjércitoFuerzas MilitaresFiscalía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.