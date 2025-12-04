Suscribirse

Nación

Revelan audio que mujer envió antes de morir por disparo, presuntamente, de su esposo, un policía: encontraron delicado detalle en cuerpo

El abogado de la familia de la víctima contó lo que arrojaron los exámenes del cadáver.

Redacción Nación
4 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
Liliana Cruz Buitrago y su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar, comandante de la estación de Policía de Chiscas, en Boyacá.
Liliana Cruz Buitrago y su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar, comandante de la estación de Policía de Chiscas, en Boyacá. | Foto: Foto: @JohnRodrig75852 / API

Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó con Liliana Cruz, de 25 años, quien murió tras recibir un disparo por parte del subteniente Hamilton Ruiz, comandante de la Policía del municipio de Chiscas, en Boyacá.

El uniformado sostiene que se trató de un accidente y que nunca le quiso hacer daño a quien era su pareja. Sin embargo, debido a las múltiples versiones que se manejan, esto ha quedado en duda y mucho más después de que se conociera un audio que días antes había enviado la víctima.

Liliana Cruz Buitrago junto a su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar.
Liliana Cruz Buitrago junto a su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar. | Foto: @JohnRodrig75852 / API

Todo ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando al parecer Liliana se encontraba con el subteniente y otros dos uniformados en un puesto de comidas rápidas. Según la versión del policía, supuestamente estaba manipulando un fusil y accidentalmente impactó a la mujer.

No obstante, todo indica que en un principio le pidió a sus subalternos que manejaran otra historia distinta: que dijeran que se trató de un francotirador que disparó contra la joven de 25 años.

Contexto: Drástico giro en caso de mujer que murió tras recibir un disparo de su esposo, un teniente de Policía: abogado hizo denuncia

Ninguna de las dos versiones ha convencido a la familia de Cruz, que exige justicia y que todo se esclarezca. Es aquí cuando surgen más preguntas debido al audio y a lo que se evidenció en el cuerpo de la mujer.

Saúl León, abogado de los allegados de la víctima, habló con Noticias Caracol y reveló que Liliana presentaba varios golpes en su cuerpo, los cuales no se sabe cómo se produjeron.

Liliana Cruz Buitrago, la joven de 25 años que murió tras un disparo accidental de su esposo.
Liliana Cruz Buitrago, la joven de 25 años que murió tras un disparo accidental de su esposo. | Foto: @JohnRodrig75852 / API

“Si lo que se trató fue de un accidente y fue un disparo que se dio sin que nadie accionara el fusil: ¿Por qué tenía estos hematomas? ¿Por qué tenía estos golpes en su abdomen y cerca de su espalda?“, dijo el jurista.

A esto se suma un audio, que fue revelado por el medio mencionado, en el que se le escucha a la hoy fallecida hablando de la intención que tenía de ponerle fin a la relación con el subteniente Ruiz y separarse definitivamente de él.

Contexto: Tragedia en Boyacá: policía mató de un disparo a su esposa en un puesto de comidas rápidas

Este mensaje fue enviado por la víctima el pasado 12 de noviembre, es decir, siete días antes de que su extraña muerte se consumara. “Yo estoy cansada. Yo mañana voy a hablar bien con la jefe Diana a ver qué me dice ahorita ya de este final de año”, se le escucha decir.

“Yo le dije: ‘Papi, Hamilton y yo venimos peleando mucho hace rato’. Iba a empezar a llorar y mi papá me dijo. ‘Tranquila, que Hamilton, qué partidazo, qué hombre tan espectacular’. Pero nadie ve las cosas que él también hace aquí entre los dos”, agregó la mujer en el audio.

Familia de mujer presuntamente asesinada por policía exige justicia; versión del señalado es confusa

Por esto y otros detalles del caso, el abogado le ha hecho un llamado a las autoridades para que vayan al fondo del asunto.

“No se trató de un accidente, consideramos que presuntamente se consolidó un feminicidio agravado y hoy el presunto responsable está en total y absoluta libertad”, comentó.

Pese a esto, el uniformado mantiene su versión: el arma se disparó por equivocación y nunca quiso hacerle daño a Liliana.

