Tragedia en Boyacá: policía mató de un disparo a su esposa en un puesto de comidas rápidas

El hecho se dio con el fusil de dotación del uniformado.

Redacción Nación
24 de noviembre de 2025, 4:23 p. m.
Liliana Cruz Buitrago, la joven de 25 años que murió tras un disparo accidental de su esposo.
Liliana Cruz Buitrago, la joven de 25 años que murió tras un disparo accidental de su esposo.

Una verdadera tragedia ha generado consternación en el municipio de Chiscas, en el departamento de Boyacá. Un policía mató a su esposa con un fusil que le habían entregado días atrás; todo habría sido un accidente.

La víctima fue identificada como Liliana Cruz Buitrago, trabajadora social de 25 años, mientras que su esposo era el teniente Hamilton Ruiz Bolívar, comandante de la estación de Policía del mencionado municipio.

Liliana Cruz Buitrago junto a su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar.
Liliana Cruz Buitrago junto a su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar.

Todo ocurrió el pasado miércoles, 19 de noviembre, cuando la pareja se encontraba junto a otros dos uniformados en un puesto de comidas rápidas. Según las primeras informaciones, habían pedido unos alimentos y esperaban tranquilamente para que se los llevaran a la mesa.

Al parecer, en un momento el teniente comenzó a limpiar el fusil y a manipularlo, un arma que supuestamente le habían dado semanas atrás debido a los hostigamientos que se están presentando en contra de la Fuerza Pública.

Contexto: Caso Dilan Santiago Castro, niño hallado muerto en Usme, podría tomar otro rumbo: “Él fue puesto ahí”

Lastimosamente, Ruiz Bolívar la terminó accionando por error y el disparo impactó a su compañera sentimental. Tras lo ocurrido, el uniformado subió a la mujer a una patrulla y la llevó rápidamente a un centro médico, pero ya era muy tarde para salvarle la vida.

El disparo fue producido por un fusil tipo Galil y, pese a que en un principio se dijo que la víctima tenía varios impactos, Diego Cocunubo, abogado del Policía, confirmó que esto no era verdad.

El hecho ha generado gran consternación en esta zona del país.
El hecho ha generado gran consternación en esta zona del país.

En diálogo con el medio Boyacá 7 Días, el defensor reiteró que todo se trató de un accidente, ya que en su momento se especuló con que había sido un francotirador en medio de un ataque contra la Policía.

“Lastimosamente de una manipulación errónea del fusil se generó un disparo, el cual impactó en la humanidad de la compañera sentimental del señor comandante de estación”, explicó.

Contexto: Profesor de primaria habría abusado de cinco niños en Leticia; juez ordenó enviarlo a la cárcel

Asimismo, negó la información que apuntaba a que el hecho se habría presentado al interior de la estación, reiteró que se dio a “tres cuadras” de allí, en un puesto de comidas rápidas.

Cocunubo también confirmó que el teniente Ruiz Bolívar se encuentra bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación, pero por el momento no está capturado. Además, fue sancionado mientras que avanzan las investigaciones y se esclarece todo lo ocurrido.

Desde la visión del jurista, podría tratarse de un homicidio culposo por la forma en la que habría ocurrido todo, pero resta esperar a que el proceso avance para que la Fiscalía determine cuál delito se le puede imputar al uniformado.

Por el momento, las investigaciones se adelantan y la familia de Liliana Cruz Buitrago la despide por última vez después de lo que fue esta tragedia que ha generado conmoción en esta zona del país.

