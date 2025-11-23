Suscribirse

Nación

Profesor de primaria habría abusado de cinco niños en Leticia; juez ordenó enviarlo a la cárcel

El profesor habría aprovechado su posición dentro del aula y la autoridad que ejercía sobre los niños.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

23 de noviembre de 2025, 6:41 p. m.
El hombre habría abusado de 5 estudiantes y negó los cargos.

La Fiscalía General de la Nación reveló un grave caso que involucra a un profesor de primaria de un colegio de Leticia, Amazonas, señalado de haber abusado sexualmente de cinco de sus estudiantes, todos menores de edad.

Las autoridades aseguraron que los hechos habrían ocurrido entre septiembre y octubre de este año y que el docente, identificado como Carlos Alberto López Simonds, enfrenta una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Según lo que se sabe, las víctimas son cuatro niñas y un niño, con edades entre los 6 y 9 años. Los menores hablaron sobre lo que habría sucedido durante una jornada de prevención de delitos sexuales organizada por el mismo colegio. Allí relataron lo que presuntamente vivieron, y esos testimonios llevaron a que el caso fuera puesto en conocimiento de las autoridades.

De acuerdo con los relatos recogidos por la Fiscalía, el profesor habría aprovechado su posición dentro del aula y la autoridad que ejercía sobre los niños para cometer actos en contra de su formación sexual. Por la reserva legal y el respeto a los menores, no se revelaron detalles adicionales sobre lo ocurrido.

Tras recibir las denuncias, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional adelantaron actividades de policía judicial y capturaron al docente. Posteriormente, el caso pasó a manos de una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), quien presentó al hombre ante un juez de control de garantías.

En la audiencia, la Fiscalía le imputó a López Simonds el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, con base en los elementos materiales probatorios reunidos durante las primeras etapas de la investigación. El profesor no aceptó los cargos que le fueron formulados.

A pesar de ello, el juez decidió imponerle una medida de aseguramiento en un centro carcelario, decisión que —según las autoridades— resulta necesaria mientras se continúan recaudando pruebas y avanzan las siguientes fases del proceso judicial. La medida que le impusieron no equivale a una condena, sino que corresponde a una determinación preventiva mientras el caso sigue en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre el nombre del colegio ni otros aspectos más allá de la imputación de cargos contra este hombre.

El caso generó preocupación entre las familias del sector educativo en Leticia, pues se trata de hechos que habrían ocurrido dentro de un entorno escolar y en horarios de clase. Las autoridades insistieron en que cualquier nuevo testimonio o información podrá ser incorporado a la investigación mientras el expediente permanece en curso.

