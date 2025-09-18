Suscribirse

Nación

Se conoce el supuesto motivo por el que padrastro habría asesinado a niña de nueve años: todo lo hizo frente a su hija

El secretario de Mosquera, Cundinamarca, reveló nuevos detalles del caso que genera gran consternación.

Redacción Nación
18 de septiembre de 2025, 1:40 p. m.
Esta es la casa en la que habría ocurrido todo.
Esta es la casa en la que habría ocurrido todo. | Foto: Foto 1: Pulzo / Foto 2: Getty Images

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del asesinato de una niña de nueve años en Mosquera, Cundinamarca. El crimen genera gran consternación, la comunidad se unió para rechazar lo ocurrido y exigir justicia.

El responsable sería un hombre que, al parecer, era la expareja sentimental de la madre de la víctima. Después de matar a la pequeña, el sujeto se intentó quitar la vida, pero fue llevado rápidamente a una clínica y se está recuperando.

El hecho ha generado conmoción en esta comuna de Medellín.
El hecho ha generado conmoción en esta zona del departamento de Cundinamarca. | Foto: Getty Images

Diego Piza, secretario de Seguridad de Mosquera, habló en el programa Bajo Sospecha, de Pulzo, y entregó detalles de cómo habría ocurrido todo. Entre otras cosas, el funcionario se refirió al supuesto motivo que estaría detrás del crimen.

“Se encontró a un sujeto de 33 años, que estaba con un arma cortopunzante y que hirió a una menor de 9 años causándole múltiples heridas y luego, al percatarse de la presencia de la Policía, se autolesionó produciéndose más de 10 puñaladas”, contó.

Contexto: Tragedia en Mosquera, Cundinamarca: matan a niña de nueve años en una casa

Al parecer, el hombre se hirió con la misma arma con la que acabó con la vida de la menor de edad.

Piza confirmó que la niña fue llevada hasta un centro médico, allí falleció pese al esfuerzo de los trabajadores de la salud. Por su parte, el presunto agresor se encuentra en una UCI, se espera que su estado mejore para adelantar el proceso de judicialización.

Zona del tiroteo en Miami acordonada con cinta amarilla de la policía tras el incidente por NBA 2K25.
Cinta de una escena del crimen. | Foto: Policía de Miami-Dade

El secretario se refirió al posible motivo por el que el sujeto cometió este crimen. “Son hechos que están en investigación, la comunidad ha advertido diferentes hipótesis”, dijo.

Se cree que hay un tema pasional, en lo que hemos identificado era el padrastro”, añadió, aunque dejó en claro que todo es materia de investigación y no hay certeza todavía.

Contexto: Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

Asimismo, confirmó que otra menor de 10 años estaba en la vivienda, sería la hija del presunto asesino. Piza indicó que en estos momentos se encuentra en custodia de la Alcaldía de Mosquera y recibe acompañamiento psicológico.

De igual forma, han estado muy cerca de la madre de la víctima, quien no logra salir del shock.

Sobre el agresor, precisó que verificaron y no contaba con antecedentes judiciales ni tenía anotaciones en alguna comisaría de familia. Por ahora, se espera cómo avanza su estado de salud en la clínica.

“En este momento lo que sabemos es que está en una UCI, está estable. Por ahora en la Alcaldía le estamos haciendo acompañamiento a la otra menor y se está articulando con Bienestar Familiar para que ellos tomen la decisión con ella”, agregó.

