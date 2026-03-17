Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que avanza en la investigación para establecer qué fue lo que sucedió con un helicóptero del Ejército y la torre de control del aeropuerto El Dorado.

Un helicóptero del Ejército habría cruzado pistas de Eldorado sin autorización. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Uno de los interrogantes que circula sobre este hecho es quién iba en la aeronave.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que en el helicóptero del incidente viajaba solamente la tripulación, que su trayecto era Bogotá- Neiva y luego una nueva misión de la cuál no se entregaron más detalles.

Así mismo indicaron que será la investigación la que determine quién cometió el mal procedimiento, si fue la aeronave militar o las indicaciones de la controladora.

El helicóptero del Ejército tenía la misión de aterrizar en la Escuela Militar de Cadetes. Foto: Presidencia

Frente a los militares implicados, las fuentes confirmaron que los uniformados fueron ubicados en otras tareas mientras se desarrolla la investigación de las autoridades aeronáuticas, que serán las que establezcan responsabilidades.

De acuerdo con la denuncia que se conoció, el helicóptero militar habría cruzado sin autorización una pista del aeropuerto El Dorado, lo que generó una alerta y puso en riesgo la operación en la terminal aérea.

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De la aeronave militar, también se conoció que tenía como ruta de vuelo Neiva- Bogotá, en la Escuela Militar de Cadetes y luego salía a otra misión.

Por su parte, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, indicó en entrevistas con diferentes medios de comunicación que están a la espera de los resultados de las investigaciones para poder tomar acciones correctivas a futuro y las respectivas sanciones.

A su turno, la Procuraduría general de la Nación requirió información sobre los últimos episodios ocurridos en El Dorado con incidentes aéreos.

La Procuraduría inició acciones por el caso del helicóptero militar y el aeropuerto El dorado. Foto: guillermo torres-semana

“La Procuraduría General de la Nación solicitó información urgente a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana frente al presunto incidente operacional ocurrido en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional ElDorado, en el cual una aeronave de carácter militar habría interferido en la operación de pista en medio de tráfico aéreo comercial”, dijo la Procuraduría.