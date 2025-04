“Sus señalamientos son peligrosos, ponen en riesgo mi vida”: personero de Ocaña le responde a Armando Benedetti

Pero no fue todo. La agremiación fue clara en la defensa de Bohórquez, al asegurar que “las personerías están en la primera línea de defensa de los derechos fundamentales en Colombia. No son enemigos del Estado. Son servidores públicos, garantes, mediadores, protectores de los más vulnerables”.

“Desde el Ministerio del Interior se espera respaldo, no señalamientos temerarios. ¿En qué país estamos, si defender la vida, la paz y los derechos humanos se convierte en motivo de sospecha desde el propio Gobierno? La institucionalidad no puede ser usada para perseguir a quienes piensan diferente. La democracia exige respeto, protección y garantías. Los personeros no se callan. Y no están solos”, reclamó la Federación.