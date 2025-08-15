“Se han venido presentando persecuciones e intimidaciones”; la denuncia es del soldado Jhon Jaime Bedoya Londoño, quien hizo parte del esquema de seguridad del general Olveiro Pérez, actual inspector del Ejército, y quien se encuentran investigado por presuntamente utilizar a los militares para labores domésticas.

Exclusivo: nuevo video mostraría al esquema de seguridad del general Olveiro Pérez, inspector del Ejército, realizando trasteos y organizando su ropa por colores. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/DpMaS5VFbV — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2025

Bedoya Londoño indicó que desde que hizo la denuncia contra el alto mando militar, su vida se ha convertido en una pesadilla. Denunció que recibe mensajes intimidatorios de números desconocidos.

“Me escribieron para decirme que me cuidara, que me querían encochinar”, dijo el militar, quien sigue activo en la fuerza, pero aseguró que desde el Ejército se activó una persecución en su contra.

Agregó el soldado sobre la presunta retaliación del Ejército en su contra: “me llega una citación por la Justicia Penal Militar en donde me manifiestan que estoy siendo investigado por el delito de desobediencia”.

Asimismo, indicó que cree que las intimidaciones vendrían del general Pérez en retaliación a la denuncia que hizo en su contra por los malos tratos. “El señor general que yo decidí denunciar, pues tiene la forma de imponer a sus subalternos, es un señor general muy antiguo”, dijo.

Chats de los presuntos abusos de poder contra militares en el caso del inspector del Ejército, el general Olveiro Pérez. | Foto: API

Tras la compleja situación que está viviendo, Bedoya Londoño le envió una carta al presidente Gustavo Petro, en la que expone el miedo que siente luego de haber hecho las denuncias en contra del inspector del Ejército.

“Yo hice un escrito dirigido al señor Presidente (Gustavo Petro), donde me manifiesto que yo tengo derecho a mi trabajo, a un trato digno, a no ser perseguido por estas denuncias”, agregó.

Recientemente, se conoció un video en el que se observa a un militar en la que sería la casa del general Oliveiro Pérez, alistando la ropa para colgarla en un closet.

El contexto del video, de acuerdo con el denunciante, se dio el año pasado, cuando el general ordenó a los militares que le hicieran un trasteo a su nueva casa en el sector de Santa Ana, en el norte de Bogotá. Además de llevarle los enseres, el general le habría dado la orden a los soldados que le ordenaran la ropa por colores.

“El lazo siempre se va a romper por el lado más débil. Nosotros los soldados somos el lado más débil de la fuerza”, dijo el soldado Bedoya, quien se siente desamparado por la institución militar.

Desde 2022 se vendrían cometiendo abusos en contra de los militares, que hacían parte del esquema de seguridad del general Pérez. | Foto: API