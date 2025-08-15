Suscribirse

Nación

“Temo por mi vida”: habla el militar que denunció presuntos abusos del general Olveiro Pérez, inspector del Ejército

El soldado Jhon Jaime Bedoya señaló que ha recibido intimidaciones y retaliaciones desde que hizo públicas las presuntas conductas irregulares del alto mando militar.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 7:42 p. m.
El entrenamiento constante permite a los soldados mejorar la fuerza, la resistencia, la disciplina mental y estar preparados para cumplir con su misión en defensa de la soberanía y la seguridad nacional bajo condiciones extremas.
“Temo por mi vida”: habla militar que denunció presuntos abusos del general Olveiro Pérez. | Foto: El País

“Se han venido presentando persecuciones e intimidaciones”; la denuncia es del soldado Jhon Jaime Bedoya Londoño, quien hizo parte del esquema de seguridad del general Olveiro Pérez, actual inspector del Ejército, y quien se encuentran investigado por presuntamente utilizar a los militares para labores domésticas.

Bedoya Londoño indicó que desde que hizo la denuncia contra el alto mando militar, su vida se ha convertido en una pesadilla. Denunció que recibe mensajes intimidatorios de números desconocidos.

“Me escribieron para decirme que me cuidara, que me querían encochinar”, dijo el militar, quien sigue activo en la fuerza, pero aseguró que desde el Ejército se activó una persecución en su contra.

Agregó el soldado sobre la presunta retaliación del Ejército en su contra: “me llega una citación por la Justicia Penal Militar en donde me manifiestan que estoy siendo investigado por el delito de desobediencia”.

Asimismo, indicó que cree que las intimidaciones vendrían del general Pérez en retaliación a la denuncia que hizo en su contra por los malos tratos. “El señor general que yo decidí denunciar, pues tiene la forma de imponer a sus subalternos, es un señor general muy antiguo”, dijo.

Chats de los presuntos abusos de poder contra militares en el caso del nuevo inspector del Ejército, el general Olveiro Pérez.
Chats de los presuntos abusos de poder contra militares en el caso del inspector del Ejército, el general Olveiro Pérez. | Foto: API

Tras la compleja situación que está viviendo, Bedoya Londoño le envió una carta al presidente Gustavo Petro, en la que expone el miedo que siente luego de haber hecho las denuncias en contra del inspector del Ejército.

“Yo hice un escrito dirigido al señor Presidente (Gustavo Petro), donde me manifiesto que yo tengo derecho a mi trabajo, a un trato digno, a no ser perseguido por estas denuncias”, agregó.

Recientemente, se conoció un video en el que se observa a un militar en la que sería la casa del general Oliveiro Pérez, alistando la ropa para colgarla en un closet.

El contexto del video, de acuerdo con el denunciante, se dio el año pasado, cuando el general ordenó a los militares que le hicieran un trasteo a su nueva casa en el sector de Santa Ana, en el norte de Bogotá. Además de llevarle los enseres, el general le habría dado la orden a los soldados que le ordenaran la ropa por colores.

“El lazo siempre se va a romper por el lado más débil. Nosotros los soldados somos el lado más débil de la fuerza”, dijo el soldado Bedoya, quien se siente desamparado por la institución militar.

Desde el 2022 se vendrían cometiendo abusos en contra de los militares, que hacían parte del esquema de seguridad del general Olveiro Pérez, nuevo inspector del Ejército.
Desde 2022 se vendrían cometiendo abusos en contra de los militares, que hacían parte del esquema de seguridad del general Pérez. | Foto: API

“Yo quisiera que se me dejara de perseguir, de que se le diera una apertura a toda esta investigación lo más pronto posible, porque yo ya fui a Fiscalía, yo ya entregué mi celular”, explicó el uniformado. Agregó que siente temor por su vida y por la de su familia, y dijo que cualquier situación que le pase hace responsable al inspector del Ejército, el general Olveiro Pérez.

