Testigo detalla origen de las cartas de tres exparamilitares que denunciaron presiones y ofrecimientos del senador Iván Cepeda

“ El doctor Diego Cadena me dijo que si le podía ayudar escribiéndole la declaración del muchacho que él tiene , que efectivamente ratifica haciéndome el dictado. Entonces se podría decir que, inicialmente, el favor me lo pide Diego (Cadena), presumo yo, por la conversación que tuvieron”, explicó la testigo.

¿Qué decían las cartas?

En la carta se reseña: “Una vez reunidos ya nos comenzaron a preguntar qué sabía del señor Uribe, cambiaron fue los papeles y el tema de las fosas no se volvió a tocar, se enfocaron en el tema del señor Uribe, que qué relación tenía él con las autodefensas. A ese señor no lo distinguía, ninguna relación con el bloque Metro. Me preguntaron por Santiago Uribe qué relación tenía con las autodefensas y yo dije lo mismo, ninguna relación” (sic).

La misiva continúa con el hecho: “El doctor Iván Cepeda me ofrece beneficios jurídicos o asilo político en otro país si declaro en contra de los dos hermanos Uribe, que qué conocimiento tenía yo de ellos, qué relación tenía con las autodefensas, pero como ellos no tenían ninguna relación no hubo información, esa vez la única visita y no volvió”.