La noche del domingo, 11 de enero, se convirtió en una verdadera tragedia tras un accidente en aguas del Pacífico, específicamente a la altura de la bocana del río Chajal, en el municipio de Tumaco.

El siniestro fatal involucró a dos embarcaciones que colisionaron en esta zona fluvial, dejando un saldo preliminar siete personas muertas y generando la movilización inmediata de las autoridades locales.

Balance del accidente marítimo en Tumaco

Sobre las 8:00 de la noche del domingo, dos embarcaciones que navegaban por el río Chajal chocaron de manera violenta, provocando la muerte de siete personas, según confirmó la Alcaldía de Tumaco, Nariño.

Cerca de las 9:00 de la noche, casi una hora después del accidente, algunas de las personas involucradas en el hecho lograron llegar al muelle de Bavaria, donde se reportó la emergencia.

Además, el comunicado reportó:

Siete personas fallecidas, todas de sexo masculino, quienes se encuentran en custodia de Medicina Legal.

Una persona desaparecida, cuya búsqueda continúa.

Una persona herida, de nacionalidad ecuatoriana, quien recibe atención médica por parte del personal de salud.

Autoridades activan protocolos de emergencia y hacen un llamado a la seguridad

Desde que se conoció la noticia, la Alcaldía de Tumaco puso en marcha los protocolos de emergencia y mantiene constante coordinación con las autoridades para apoyar las labores de rescate, atención humanitaria y procedimientos legales correspondientes.

En un comunicado, la administración local detalló las víctimas y las acciones de emergencia tras la colisión de embarcaciones. Foto: Facebook Alcaldía de Tumaco

En su comunicado indicó: “La Administración Distrital hace un llamado a los conductores de embarcaciones fluviales y marítimas para que acaten las normas de navegación y adopten las medidas de seguridad necesarias, especialmente durante la noche, con el fin de prevenir este tipo de situaciones”.

Solidaridad con las familias y seguimiento del caso

La Alcaldía expresó su acompañamiento a los familiares de las víctimas y aseguró que continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con el accidente.

Las autoridades mantienen la búsqueda de la persona desaparecida y esperan confirmar si hay más afectados por este hecho.