Así fue la persecución de 72 horas por agua y tierra de una lancha cargada con cocaína en el golfo de Urabá

La lancha fue ubicada e inmovilizada. Era usada por estructuras del narcotráfico para movilizar hasta cinco toneladas de alcaloide.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 4:10 p. m.
Persecución de una lancha 'go fast' usada por narcotraficantes en el golfo de Urabá.
Persecución de una lancha 'go fast' usada por narcotraficantes en el golfo de Urabá. Foto: Suministrada (API)

El operativo que adelantaron las Fuerzas Militares en el golfo de Urabá, permitió identificar una lancha tipo go fast que, de acuerdo con las informaciones, transportaba cocaína. La percusión arrancó por aire y permitió ubicar la lancha para dar información a las autoridades en agua y así iniciar la persecución.

Fueron 72 horas de seguimiento, según la información que revelaron las Fuerzas Militares, para lograr que la lancha se detuviera y conseguir su inmovilización. La persecución quedó en los videos que desde el aire recaudaron las autoridades para confirmar que los ocupantes llevaban unos panqueques que arrojaron al mar.

“En operación conjunta y sostenida durante más de 72 horas, nuestras Fuerzas Militares, por tierra, mar y aire, impidieron que un cargamento de cocaína saliera del Caribe colombiano con destino a Centroamérica”, reveló el informe de las Fuerzas Militares respecto del operativo.

Lanchas como estas, según las Fuerzas Militares, son las que utilizan los grupos dedicados al narcotráfico para sacar la cocaína desde el golfo de Urabá y llevarla a Centroamérica. Justamente, esta lancha tenía el mismo recorrido hasta que fue identificada por las autoridades y arrancó la persecución por mar. La presión de las autoridades fue tal que los ocupantes decidieron abandonarla.

Ministerio de Defensa ratifica recompensas por cabecillas del ELN y las Disidencias de las Farc

¿Son gratuitos los trámites de ISVIMED? Evite estafas en subsidios de vivienda

Personería de Cali confirma denuncia de SEMANA sobre reclutamiento de niños en el Valle del Cauca: “Esta realidad no admite dilaciones”

Policía captura a hombre señalado de abusar de una menor de edad en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá

Tragedia en el Valle del Cauca: niña de 7 años murió tras ser alcanzada por una bala perdida en ataque sicarial

Bello abre cupos escolares para adultos mayores que quieren terminar primaria y bachillerato

Concejo de Montería negó traslado presupuestal propuesto por el alcalde Hugo Kerguelén para atender emergencia por inundaciones

El “caballo de Troya” que Calarcá le hizo a Iván Mordisco en Guaviare, que terminó con el asesinato de 26 disidentes de las Farc

Ministro de Defensa y comandante de las FF. MM. están fuera del país en medio de graves hechos de orden público

Sube a dos el número de oficiales de la Fuerza Aeroespacial que resultaron heridos en ataque del ELN en Arauca

“La presión operacional, el seguimiento aéreo y la maniobra coordinada en tierra y mar obligaron a los tripulantes a abandonar la embarcación en zona de manglar, frustrando su propósito criminal. La motonave fue inspeccionada y judicializada por nuestras tropas, mientras continúan las labores de búsqueda del cargamento arrojado al mar durante la persecución”, señalaron las autoridades.

Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

El operativo se mantuvo por varias horas mientras desde el aire se grababa todo el recorrido que hicieron la lancha y los ocupantes para llegar a tierra y allí ubicar el vehículo escondido entre los manglares. El objetivo de los delincuentes era evitar la captura y la inmovilización de la lancha.

“Colombia se mantiene firme y decidida en la lucha contra el narcotráfico. Nuestra acción conjunta y coordinada seguirá siendo contundente para cerrarles el paso a estas economías ilícitas y proteger la seguridad regional”, explicaron las Fuerzas Militares.

Advierten las autoridades que continúan con los operativos por mar y tierra para lograr la ubicación de quienes se concentran en llevar toneladas de cocaína a Centroamérica y de ahí hacia los Estados Unidos a través de las conocidas lanchas tipo go fast.

