Así fue la persecución de 72 horas por agua y tierra de una lancha cargada con cocaína en el golfo de Urabá

El operativo que adelantaron las Fuerzas Militares en el golfo de Urabá, permitió identificar una lancha tipo go fast que, de acuerdo con las informaciones, transportaba cocaína. La percusión arrancó por aire y permitió ubicar la lancha para dar información a las autoridades en agua y así iniciar la persecución.

Fueron 72 horas de seguimiento, según la información que revelaron las Fuerzas Militares, para lograr que la lancha se detuviera y conseguir su inmovilización. La persecución quedó en los videos que desde el aire recaudaron las autoridades para confirmar que los ocupantes llevaban unos panqueques que arrojaron al mar.

Persecución de una lancha 'go fast' usada por narcotraficantes en el golfo de Urabá. Foto: Suministrada (API)

“En operación conjunta y sostenida durante más de 72 horas, nuestras Fuerzas Militares, por tierra, mar y aire, impidieron que un cargamento de cocaína saliera del Caribe colombiano con destino a Centroamérica”, reveló el informe de las Fuerzas Militares respecto del operativo.

Lanchas como estas, según las Fuerzas Militares, son las que utilizan los grupos dedicados al narcotráfico para sacar la cocaína desde el golfo de Urabá y llevarla a Centroamérica. Justamente, esta lancha tenía el mismo recorrido hasta que fue identificada por las autoridades y arrancó la persecución por mar. La presión de las autoridades fue tal que los ocupantes decidieron abandonarla.

“La presión operacional, el seguimiento aéreo y la maniobra coordinada en tierra y mar obligaron a los tripulantes a abandonar la embarcación en zona de manglar, frustrando su propósito criminal. La motonave fue inspeccionada y judicializada por nuestras tropas, mientras continúan las labores de búsqueda del cargamento arrojado al mar durante la persecución”, señalaron las autoridades.

El operativo se mantuvo por varias horas mientras desde el aire se grababa todo el recorrido que hicieron la lancha y los ocupantes para llegar a tierra y allí ubicar el vehículo escondido entre los manglares. El objetivo de los delincuentes era evitar la captura y la inmovilización de la lancha.

“Colombia se mantiene firme y decidida en la lucha contra el narcotráfico. Nuestra acción conjunta y coordinada seguirá siendo contundente para cerrarles el paso a estas economías ilícitas y proteger la seguridad regional”, explicaron las Fuerzas Militares.

Advierten las autoridades que continúan con los operativos por mar y tierra para lograr la ubicación de quienes se concentran en llevar toneladas de cocaína a Centroamérica y de ahí hacia los Estados Unidos a través de las conocidas lanchas tipo go fast.