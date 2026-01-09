Varios temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este viernes, 9 de enero: la tierra se movió con potencia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que en la madrugada y mañana de este viernes, 9 de enero, se han presentado varios temblores con distinta magnitud en diferentes zonas del país.

El más reciente ocurrió hacia las 5:21 de la mañana y su epicentro fue en el municipio de Santa Helena del Opón, en Santander.

La magnitud, de acuerdo con el informe, fue de 2 grados y su profundidad de 85 kilómetros.

Nuevo temblor en Colombia Foto: Adobe Stock

Un poco más temprano, a las 4:21 de la tarde, hubo otro movimiento telúrico cuyo epicentro fue Guachetá, Cundinamarca. En esta ocasión, la magnitud fue de 2.4 y la profundidad de 156 kilómetros.

En la madrugada, exactamente a la 1:52 de la mañana, otro sismo se presentó en Colombia, el epicentro fue nuevamente en Cundinamarca, aunque en esta oportunidad se dio en el municipio de Caparrapí.

En cuanto a la magnitud, la misma fue de 2 grados y su profundidad de 93 kilómetros.

Temblor en Colombia sacude el país en la noche de este jueves 8 de enero

Unos minutos antes se había registrado otro movimiento de tierra y este ha sido el más fuerte hasta el momento a lo largo del día. Según el SGC, el epicentro fue en Santa Helena del Opón y la magnitud de 3.4 grados.

Además, la profundidad fue de 108 kilómetros y, de acuerdo con los reportes de los ciudadanos, se percibió en Santander y Boyacá.

Por el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, pero siguen monitoreando la situación ante cualquier inconveniente que se pueda presentar.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. Según el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza, además, la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.