Este es el impresionante video del accidente en la vía Bogotá-Villeta: el comportamiento “salvaje” de un motociclista casi le quita la vida a un ciclista

A través de un video quedó registrado el momento exacto de un accidente que ocurrió la semana pasada en la vía Bogotá-Villeta, el cual, recientemente, empezó a viralizarse en las redes sociales. En esta oportunidad, la situación se complicó debido a las altas velocidades con las que un grupo de motociclistas estuvo manejando en la concurrida carretera.

Gracias a la pieza de video que, al parecer, fue grabada en la parte trasera de una motocicleta de un hombre que pertenece al mismo grupo, se pudo observar cómo ocurrió la situación.

El colectivo de motociclistas, que iba en caravana, manejó apresuradamente traspasando diferentes vehículos como un camión. Sin embargo, al momento en el que uno de ellos se adelantó por la derecha del predominante carro, de inmediato, como no tuvo precaución en la vía, chocó de frente a un ciclista.

Enseguida, no solo el motociclista y el hombre de la bicicleta sufrieron una impactante caída, de igual modo, otro miembro de la caravana que iba a toda velocidad colisionó. Mientras el ciclista cayó en un lado de la vía, los dos motociclistas quedaron en el otro lado y sus motos siguieron arrastrándose.

Así conducen muchos motociclistas hoy en Colombia. Unos bárbaros



Al tratarse de un accidente que pudo haber sido evitado, en redes sociales se generó un debate en el que se tachó de “irresponsables” a la caravana por avanzar en la vía de esta manera.

“No se trata de licencia. No se trata se Soat. Se trata de responsabilidad vs. criminalidad. Este es un accidente de alto nivel de criminalidad por el conductor de la moto, ya que pone en riesgo no solo la vida del ciclista, entre otros factores”; “Los moteros deberían conducir un carro antes de conducir una moto, así podrían ver las imprudencias tan bravas que cometen, obvio no todos, pero hay unos que dan miedo”, se lee en Twitter.

Cabe señalar que los accidentes de tránsito en el país son uno de los temas más denunciados que los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (Ipat) dan a conocer. Son diferentes las causas por las que se produce uno de estos accidentes y entre las más comunes se encuentra la impudencia, mientras se maneja carro o motocicleta.

Respecto a las motocicletas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dice que hasta octubre de 2022, casi el 60 % de los accidentes en Colombia se dieron en este medio de transporte.

Motociclista murió tras impactante choque contra un camión en Girón, Santander

El pasado 29 de noviembre se registró un nuevo accidente en vías del departamento de Santander, donde un hombre de 35 años perdió la vida tras estrellarse contra un camión, cuando transitaba por el sector rural del municipio de Girón.

La víctima, que fue identificada como Víctor Manuel Esparragoza Ramos, conducía una motocicleta por la vía que comunica el casco urbano con la vereda Laguneta. Las primeras versiones indican que, al parecer, una imprudencia vial habría llevado al motociclista a chocar contra el furgón.

Aparentemente, una invasión de carril sería la causa de este aparatoso accidente, toda vez que Víctor Manuel transitaba en sentido contrario al camión, de placa XMC-545. El brutal impacto hizo que Esparragoza Ramos cayera violentamente sobre el asfalto, quedando gravemente herido; mientras que la motocicleta que conducía quedó tirada cerca de las llantas trasera.

Por su parte, el conductor del camión habría resultado ileso. Minutos después, Víctor Manuel fue auxiliado y trasladado hasta la clínica Foscal, en Floridablanca, donde permaneció durante varios horas luchando por su vida.

Debido al delicado estado de salud, familiares y amigos de Víctor Manuel recurrieron a las redes sociales para solicitar donantes de sangre. Sin embargo, pese a las oraciones de la familia y el esfuerzo de los médicos, Víctor Manuel Esparragoza Ramos falleció.