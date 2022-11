A más de 100 deudores morosos de multas de tránsito les congelaron las cuentas bancarias en Barrancabermeja, Santander

Ante la alta cifra de deudores morosos de multas de tránsito en Barrancabermeja (Santander), el Distrito tomó algunas decisiones para evitar la evasión en el pago de las multas. La Inspección de Tránsito emitió la orden de más de 100 embargos de productos bancarios y financieros a deudores de infracciones a las normas de tránsito, cometidas antes del 2020.

Los deudores fueron, en principio, invitados en reiteradas ocasiones a realizar el pago de sus obligaciones, antes de proceder con estas medidas cautelares, es decir, fueron realizados previamente cobros persuasivos, además de darse inicio al proceso de cobro coactivo, librando y notificando el respectivo mandamiento de pago, indicó la entidad.

“Este un procedimiento legal, la Contraloría nos exige que debemos cumplir una serie de etapas para poder realizar los diferentes cobros, por cuenta que están a punto de prescribir. Tenemos cuentas pendientes del 2020 hacia atrás, por lo cual se debe hacer un proceso de enviar un reporte a entidades bancarias y hacer el cobro coactivo sino estaríamos generando un detrimento público”, explicó Devinson Gómez, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

De acuerdo con el funcionario, ante la evasión del pago de impuestos y multas por infracciones de tránsito, a hoy los morosos le deben a la entidad más de 100 mil millones de pesos, de estos 22 mil millones de pesos son de impuestos y derecho de placa y los 79 mil millones de pesos restantes por comparendos.

Así las cosas, desde el fin de semana cientos de barranqueños se encuentran con sus cuentas bancarias congeladas y otros tanto con las cuentas de Nequi bloqueadas, procedimiento que fue aprobado por la Contraloría.

“Los que más están reclamando son los de la plataforma de Nequi. Estamos haciendo una revisión interna porque hay unos requerimientos que no han llegado. Se requiere que las personas se pongan al día, las cuenta no son embargadas, quedan congeladas”, añadió el inspector.

Ante esta situación, la Inspección de Tránsito de Barrancabermeja hace un llamado a las personas que tienen deudas pendientes con la entidad para que “se acerquen y realicen el pago de la deuda o un acuerdo de pago en el caso de los comparendos”, expresó el funcionario.

Protesta

Tan pronto los ciudadanos que se encuentran en mora con la entidad se percataron del congelamiento de las cuentas bancarias, se trasladaron hasta la Inspección de Tránsito de Barrancabermeja donde durante varias horas protestaron, toda vez que aseguraban que no habían sido notificados previamente del proceso.

“Me pasa que voy a hacer una transacción por Nequi y me sale bloqueada, vuelvo e intento y bloqueada, llamo a Nequi y me dicen que está bloqueada por tránsito por impuesto de placa y que tengo que dirigirme a la Dirección de Tránsito de Barrancabermeja. Esto es muy arbitrario, porque no notificaron”, dijo una de las afectadas.

No obstante, en las largas filas de personas que reclamaban también se encontraban usuarios que, al parecer, por error les congelaron las cuentas; pues se encuentran al día con sus pagos.

“Ne bloquearon la cuenta y no le debo nada a la inspección de tránsito, aquí les traje los papeles y me dieron una constancia de que no le debo nada a la inspección de tránsito, pero que es un proceso y la plata ahí congelada”, aseguró otra de las afectadas.