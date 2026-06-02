Conductores que no tengan estos 3 documentos en el carro podrían ser inmovilizados

Para poder conducir por las calles, vías y zonas de Colombia, es vital tener un número de papeles y documentos que son requeridos por las normas y agentes de tránsito.

Así puede evitar la multa por vencimiento del Soat o la técnico-mecánica: el dato que salva a conductores

En caso de no portar estos registros al manejar, las entidades encargadas aplicarán una serie de multas o comparendos acordes a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Por ende, las autoridades siempre recomiendan a los ciudadanos tener lo necesario para evitar algún inconveniente con la ley.

¿Cuáles son los documentos que son necesarios para conducir en el país?

Para manejar sin ningún inconveniente en el país, las entidades de tránsito reiteran que siempre deben portar 3 documentos en el carro para evitar alguna infracción o posible inmovilización del coche.

Mantener la documentación al día es una de las principales obligaciones de los conductores en Colombia. Foto: Getty Images

Licencia de conducción

Uno de los más importantes es la licencia de conducción, la cual certifica que la persona pasó por un proceso académico de conducción y legalmente puede manejar un vehículo en el país acorde al tipo.

Dentro del Código Nacional de Tránsito, se establece que aquellas personas que manejen un vehículo sin portar la licencia de conducción (B.1) o incluso que esta se encuentre vencida (B.2) recibirán una multa equivalente a 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Asimismo, existen otras infracciones que traen tanto consecuencias económicas como suspensión del vehículo. Una de las más notables es el D.1, donde una persona podrá recibir un comparendo de 30 SMLDV si se encuentra guiando un vehículo sin haber obtenido previamente la licencia de conducción.

Cometer esta acción deriva en la inmovilización del carro en el sitio de los hechos hasta que pueda ser retirado por una persona que sí posea la licencia de conducción.

SOAT

El SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es otro de los documentos requeridos para transitar por las vías y calles de Colombia.

La importancia de este seguro es aportar en los gastos médicos del conductor en aquellos casos donde ocurra un accidente vial, independientemente de quién haya sido el responsable.

De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Transporte, el no portar este documento vigente es considerado como una de las infracciones más comunes por los usuarios y el no tenerlo conlleva una multa por las autoridades de tránsito.

En ella, la persona será sancionada con una multa equivalente a los 30 SMLDV; asimismo, se realizará la inmovilización del carro. El costo puede ser mayor si el carro es recogido por una grúa y trasladado a los patios.

Revisión tecno-mecánica

El tercer documento que es vital para conducir es el de la revisión tecno-mecánica; este es sumamente importante, sobre todo para aquellos vehículos particulares que tienen más de 6 años de antigüedad, junto con las motos con 2 años de uso.

Estos papeles demuestran que el vehículo tiene todas las condiciones mecánicas y ambientales necesarias para poder moverse en el país.

Según el Código Nacional de Tránsito, aquellos conductores que no tengan estos papeles vigentes recibirán una multa que representa 15 SMLDV, acompañada de la inmovilización del coche hasta que se lleve a cabo la revisión necesaria.