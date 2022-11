“El Gobierno nacional no nos escucha”: gobernador de Santander ante ola de violencia en Barrancabermeja

En menos de 11 meses, 75 personas han muerto de forma violenta en Barrancabermeja (Santander), hecho que no solo preocupa a los habitantes del municipio, sino también a las autoridades departamentales, toda vez que la capacidad de respuesta operativa queda insuficiente para combatir a los delincuentes.

Ante este dramático panorama, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, solicitó al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa poner mayor atención en esta región del país en la cual el delito, en sus diferentes modalidades, está disparado.

“Nosotros estamos rodeados de todos los flagelos, desde Norte de Santander, Sur de Cesar, Sur de Bolívar, Antioquia, incluso Boyacá, donde todos estos flagelos de microtráfico, de minería ilegal, prácticamente vienen asechando a nuestro departamento de Santander y me gusta que nuestros líderes les reconozcan a las autoridades sus labores de inteligencia, pero eso no es suficiente si el Gobierno nacional no toma unas medidas contundentes frente a esta situación”, dijo el gobernador en su intervención en la sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizada en Barrancabermeja.

En lo corrido de este año, los asesinatos y sicariatos han aumentado en más del 121 % en el Magdalena Medio, mientras que el año anterior se registraron 43 muertes violentas en el mismo lapso de tiempo, este años la cifra supera las 95.

De acuerdo con el mandatario de los santandereanos, teniendo en cuenta esta situación, es necesario desarrollar un Consejo de Seguridad Regional entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el gobernador de Antioquia, de Bolívar, de Cesar y Boyacá “lo más pronto posible e intensificar las acciones de control en el río Magdalena para contrarrestar el delito”, sostuvo Aguilar Hurtado.

“En Barrancabermeja han ocurrido 75 homicidios y ¿quién hace algo?, ¿quién nos escucha? Si el Gobierno nacional no nos escucha; y es el llamado respetuoso, por eso le hemos solicitado al Ministro de la Defensa, al Ministro del Interior, al señor Ministro de Justicia, un trabajo articulado para que esta ola de asesinatos, para que todo este flagelo que está viviendo el Magdalena Medio no se siga acrecentando”, expresó el gobernador de Santander.

Participamos en la Sesión Descentralizada de la Comisión Segunda @CamaraColombia en #Barrancabermeja. Con los sres. Representantes avanzamos en acciones conjuntas que nos permitan disminuir los índices de violencia, inseguridad y mantener el orden público. pic.twitter.com/KbZ3hboy5p — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) November 28, 2022

Pese a los constantes planes operativos que desarrolla la fuerza pública en el Puerto Petrolero, esto no es suficiente para proteger a la comunidad, los líderes sociales e incluso a los mismos funcionarios del Estado cuando reciben amenazas o son víctimas de atentados, por lo cual se requiere aumentar el pie de fuerza.

“El Magdalena Medio requiere mayor pie de fuerza. Nuestra Policía no cuenta con la suficiente capacidad operativa para atender toda la región, hecho que le da paso a la delincuencia. Le pedimos al Ministerio de Defensa desplegar más uniformados para este territorio”, mencionó Aguilar Hurtado en su cuenta de Twitter.

Adicional a esto, el alcalde Alfonso Eljach le contó a SEMANA las dificultades que enfrentan por la falta de jueces penales con función de garantías. Pese a que la comisión de delitos deberían ser atendidos de forma inmediata, en Barrancabermeja hay que esperar hasta tres meses para que se expida una orden de captura en contra de un delincuente, tiempo que aprovechan para escapar o afectar a más ciudadanos.

“Necesitamos que el Consejo Superior de la Judicatura nos escuche la solicitud que le hacemos, porque no tenemos jueces penales de garantías exclusivos en Barrancabermeja, los que tenemos tienen doble competencia como jueces penales municipales, lo cual hace que se retrasen las audiencias, no hay capacidad para expedir órdenes capturas de manera rápida; pedir una captura puede demorar hasta tres meses, igual que las órdenes de interceptación o inteligencia no hay la capacidad institucional para que sean temas que se atiendan de manera inmediata”, sostuvo el alcalde.