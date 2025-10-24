Bogotá
Alcalde de Bogotá rechazó ataque a manifestantes que participaban en la concentración del presidente Petro
Pese al incidente que se registró en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, el evento ha transcurrido en relativa calma.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los actos de violencia registrados en el centro de la capital durante las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro.
Rechazo los hechos de violencia dirigidos contra algunos de los que se manifestaban hoy en Bogotá.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 24, 2025
Sobre las 5 de la tarde, a la altura de la calle 12, cerca a la Plaza de Bolívar, algunos actores llegaron a chocar de manera violenta con quienes se manifestaban. De inmediato,…
A través de su cuenta de X, el mandatario local informó que, hacia las 5 p. m., se presentaron enfrentamientos en la calle 12, cerca de la Plaza de Bolívar, entre algunos asistentes a la concentración que, según dijo, “llegaron a chocar de manera violenta con quienes se manifestaban”.
“Rechazo los hechos de violencia dirigidos contra algunos de los que se manifestaban hoy en Bogotá”, escribió Galán, al tiempo que aseguró que el equipo de gestores de convivencia del Distrito intervino de inmediato para separar a los grupos y evitar una escalada del conflicto. De acuerdo con la Alcaldía, los choques fueron controlados y no se reportaron mayores afectaciones.
En la Plaza de Bolívar apuñalaron y golpearon a personas solo por pensar distinto a Petro.— Daniel Maldonado (@cdmaldonadoo1) October 24, 2025
Así es como la “revolución del amor” demuestra su tolerancia: a punta de cuchillo y fanatismo pic.twitter.com/CMWg0NA2Mr
Las manifestaciones, convocadas por el presidente Petro para respaldar el llamado a la constituyente, tuvo como punto de concentración principal la Plaza de Bolívar. En Bogotá, los partidarios del llamado presidencial se movilizaron desde distintos puntos hacia el centro, en una jornada que ha transcurrido en relativa calma hasta el final de la tarde.
El pronunciamiento del alcalde se suma a otros llamados a la calma hechos por autoridades locales y nacionales, en momentos en que el país vive un ambiente político convulsionado por cuenta de la tensa relación diplomática entre el presidente Petro y la Casa Blanca, que informó que había incluido al primer mandatario, algunos de sus familiares y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la temida lista Clinton.