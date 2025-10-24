Suscribirse

Bogotá

Alcalde de Bogotá rechazó ataque a manifestantes que participaban en la concentración del presidente Petro

Pese al incidente que se registró en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, el evento ha transcurrido en relativa calma.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 12:23 a. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se unió a las críticas contra el presidente Gustavo Petro por la presencia de cabecillas de bandas delincuenciales durante evento en Medellín.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los actos de violencia registrados en el centro de la capital durante las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro.

Contexto: Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, respondió a EE. UU. por incluirlo en la lista Clinton: “No nos arrodillamos”

A través de su cuenta de X, el mandatario local informó que, hacia las 5 p. m., se presentaron enfrentamientos en la calle 12, cerca de la Plaza de Bolívar, entre algunos asistentes a la concentración que, según dijo, “llegaron a chocar de manera violenta con quienes se manifestaban”.

“Rechazo los hechos de violencia dirigidos contra algunos de los que se manifestaban hoy en Bogotá”, escribió Galán, al tiempo que aseguró que el equipo de gestores de convivencia del Distrito intervino de inmediato para separar a los grupos y evitar una escalada del conflicto. De acuerdo con la Alcaldía, los choques fueron controlados y no se reportaron mayores afectaciones.

Contexto: Presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Esta es la carta

Las manifestaciones, convocadas por el presidente Petro para respaldar el llamado a la constituyente, tuvo como punto de concentración principal la Plaza de Bolívar. En Bogotá, los partidarios del llamado presidencial se movilizaron desde distintos puntos hacia el centro, en una jornada que ha transcurrido en relativa calma hasta el final de la tarde.

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El pronunciamiento del alcalde se suma a otros llamados a la calma hechos por autoridades locales y nacionales, en momentos en que el país vive un ambiente político convulsionado por cuenta de la tensa relación diplomática entre el presidente Petro y la Casa Blanca, que informó que había incluido al primer mandatario, algunos de sus familiares y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la temida lista Clinton.

