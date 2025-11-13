Uno de los eventos culturales más importantes de la región está frenado por cuenta de la falta de permisos que tiene que emitir la Alcaldía de Bogotá para este tipo de celebraciones multitudinarias.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, se trataría del permiso de Bomberos que las autoridades correspondientes todavía no han expedido.

Esta publicación se contactó con las autoridades distritales para verificar la información y, en efecto, desde la Secretaría de Gobierno, confirmaron que había un permiso faltante.

Cundinamarca Fest 2025 | Foto: Cundinamarca Fest 2025

Sin embargo, desde el distrito aseguraron que ya se están haciendo las gestiones necesarias para completar los requerimientos y en los próximos minutos se expedirá la resolución que le da vía libre al evento cultural organizado por la Gobernación de Cundinamarca.

El festival se desarrollará entre el jueves 13 de noviembre y el domingo 16 en el Parque Simón Bolívar con el objetivo de reunir en ese lugar la historia, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el deporte que identifican a la región.