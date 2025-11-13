Suscribirse

Bogotá

Alcaldía de Bogotá no ha dado los permisos para la realización del Cundinamarca Fest: el público espera en la entrada del Simón Bolívar

La información fue confirmada por voceros del gobierno departamental.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 3:27 p. m.
Cundinamarca Fest 2025
Uno de los eventos culturales más importantes de la región está frenado por cuenta de la falta de permisos que tiene que emitir la Alcaldía de Bogotá para este tipo de celebraciones multitudinarias.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, se trataría del permiso de Bomberos que las autoridades correspondientes todavía no han expedido.

Esta publicación se contactó con las autoridades distritales para verificar la información y, en efecto, desde la Secretaría de Gobierno, confirmaron que había un permiso faltante.

Cundinamarca Fest 2025
Sin embargo, desde el distrito aseguraron que ya se están haciendo las gestiones necesarias para completar los requerimientos y en los próximos minutos se expedirá la resolución que le da vía libre al evento cultural organizado por la Gobernación de Cundinamarca.

El festival se desarrollará entre el jueves 13 de noviembre y el domingo 16 en el Parque Simón Bolívar con el objetivo de reunir en ese lugar la historia, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el deporte que identifican a la región.

El evento nació desde Expo Cundinamarca con el objetivo de recibir a más de 120.000 visitantes en un espacio de 150.000 metros cuadrados. El viernes 14 se presentará Jessi Uribe, mientras que el sábado 15 el escenario acogerá a Fonseca, Aterciopelados y Nampa Básico. El cierre, el domingo 16, estará a cargo de Pipe Bueno, Luis Alfonso, Ciro Quiñones y Édgar Montaño.

