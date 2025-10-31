Anuncian cortes de luz para este 1 de noviembre en Bogotá y Soacha: Enel revela su programación oficial

Este sábado 1 de noviembre de 2025, hay cortes de luz programados en diferentes barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Barrios de Bogotá con cortes de luz

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 11 a carrera 15 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Quiba – Barrio Quiba Bajo.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Los Ejidos.

Cortes de luz. | Foto: Cortesía Emcali

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Barrio Altos del Zipa.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Atenas.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 12 Este a carrera 15 Este entre calle 54 Sur a calle 57 Sur – Barrio Los Libertadores.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. De la calle 31 a calle 33 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio Samper.

Recomendaciones y consejos

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: