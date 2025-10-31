Suscribirse

Bogotá

Anuncian cortes de luz para este 1 de noviembre en Bogotá y Soacha: Enel revela su programación oficial

Las suspensiones serán en diferentes horas.

Redacción Semana
1 de noviembre de 2025, 2:29 a. m.
Los cortes de luz serán por mantenimiento.
Los cortes de luz serán por mantenimiento. | Foto: Getty Images

Este sábado 1 de noviembre de 2025, hay cortes de luz programados en diferentes barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Barrios de Bogotá con cortes de luz

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 11 a carrera 15 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Quiba – Barrio Quiba Bajo.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 42 – Barrio Los Ejidos.

Cortes de energía en Cali
Cortes de luz. | Foto: Cortesía Emcali

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Barrio Altos del Zipa.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Atenas.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 12 Este a carrera 15 Este entre calle 54 Sur a calle 57 Sur – Barrio Los Libertadores.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. De la calle 31 a calle 33 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio Samper.

Recomendaciones y consejos

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

  • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
  • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
  • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
  • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
  • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

