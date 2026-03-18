Varias zonas de Bogotá se quedarán sin agua debido a trabajos de arreglos o mantenimientos que programa la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad en las redes de agua potable para que las personas accedan al mejor servicio. Ante la situación, la administración detalló los lugares donde habrá cortes para que los ciudadanos se programen con tiempo.

Prográmese para los cortes de agua en Bogotá: lista de los barrios que se quedan sin servicio el martes 17 de marzo

Barrios que no tendrán agua el jueves 19 de marzo

En la localidad de Suba, en los barrios San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental, hay cortes programados para las 8 de la mañana, los cuales durarán hasta 24 horas.

En la localidad de Teusaquillo y Barrios Unidos, los barrios Galerías y Campín se quedan sin agua a partir de las 9 de la mañana hasta por 24 horas.

Algunos cortes durarán más de un día. Foto: Getty Images

En la localidad de Kennedy, los barrios afectados son Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal, donde habrá suspensiones del servicio desde las 7 de la mañana hasta por 27 horas.

En Ciudad Bolívar, los barrios Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur y Lucero del Sur se quedan sin agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

En Bosa, en los barrios Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho y San Pablo Bosa, hay cortes programados a partir de las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, asegura la Alcaldía de Bogotá en un comunicado oficial.

La Alcaldía publicó una serie de recomendaciones durante los cortes de agua. Foto: Getty Images

Recomendaciones para los ciudadanos durante los cortes de agua

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.