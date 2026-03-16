Bogotá

Prográmese para los cortes de agua en Bogotá: lista de los barrios que se quedan sin servicio el martes 17 de marzo

Las suspensiones del agua durarán hasta un día en la mayoría de los sectores. Verifique si su barrio está en la lista

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 4:14 p. m.
La empresa de Acueducto estará trabajando en varios barrios este martes.
La empresa de Acueducto estará trabajando en varios barrios este martes. Foto: Getty Images

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) estará llevando a cabo trabajos de mantenimiento y arreglos en las redes de agua potable de la ciudad durante toda la semana. La Alcaldía publicó la lista de los barrios donde habrá cortes del servicio para que las personas programen sus actividades con antelación.

Estas son las zonas de Bogotá donde habrá cortes de agua el martes 17 de marzo:

En la localidad de Usaquén, los barrios afectados son San José de Usaquén, La Granja Norte, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte y Tibabita. Allí habrá cortes de agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

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En la localidad de Suba, en los barrios Las Flores, Villa Elisa, La Chucua, El Poa, Costa Azul y Potrerillo, no habrá agua desde las 8 de la mañana y durarán 24 horas sin el servicio.

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Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Emcali)

En la localidad de Teusaquillo y Barrios Unidos, los barrios Muequetá, La Esperanza, San Luis y Chapinero no tendrán agua desde las 9 de la mañana hasta por 24 horas.

En Fontibón, los barrios Granjas de Techo y Montevideo se quedarán sin el servicio a partir de las 7 de la mañana, hasta por 27 horas.

En Puente Aranda, en los barrios Estación Central e Industrial Centenario, habrá cortes de agua desde las 7 de la mañana, hasta por 27 horas.

En Usme, los barrios sin agua serán Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado y El Porvenir, donde habrá cortes desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

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La Alcaldía recomienda a las personas recolectar agua antes de los cortes. Foto: Montaje Jesús Chacín/ El País, con foto de: (Emcali)

Y en Bosa, en los barrios Villa del Río, Villa del Río Reservado y Senderos de Madelena I y II, se suspenderá el servicio a partir de las 10 de la mañana hasta por 4 horas.

Estos son los municipios aledaños a Bogotá donde no habrá agua el martes 17 de marzo:

En Soacha, en los barrios León XIII, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa habrá cortes desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

Recomendaciones para los cortes de agua

La Alcaldía aconseja a sus ciudadanos que:

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.