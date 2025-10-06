Bloqueos en la calle 26 generan traumatismos en Bogotá; se presentan demoras en la operación de TransMilenio

El retorno a casa de miles de bogotanos se ha visto complicado en la noche de este lunes, 6 de octubre, debido a una serie de protestas que se llevan a cabo a la altura de la avenida El Dorado, en inmediaciones del centro de eventos Vive Claro.

Un grupo de ciudadanos realiza manifestaciones en el lugar, rechazando el funcionamiento del centro de espectáculos ubicado en las zonas aledañas.

En una serie de fotografías obtenidas por SEMANA, se puede observar al grupo de ciudadanos que hace presencia sobre la calzada lenta de esta importante arteria vial de la ciudad.

En las pancartas, los manifestantes hacen alusión a los procesos de construcción del escenario Vive Claro. Además, exigen respuestas por parte de las instituciones de la ciudad y cuestionan los permisos concedidos a las empresas desarrolladoras del proyecto.

Uno de los principales reclamos durante los bloqueos tiene que ver con el volumen de los conciertos que se realizan en el lugar. Cabe destacar que, para la realización de estos eventos, se deben contar con una serie de permisos.

Asimismo, las autoridades de la ciudad han señalado que se están llevando a cabo labores de vigilancia para evitar afectaciones a las comunidades vecinas del sector.

Por medio de redes sociales, los ciudadanos han reportado los traumatismos generados a lo largo de las últimas horas y las complicaciones que han tenido para regresar a casa.

Reporte de las entidades de la ciudad

A través de su cuenta en X, @BogotaTransito ha reportado el desarrollo de las manifestaciones. En el lugar hacen presencia unidades de diálogo de la Alcaldía de Bogotá y grupos de emergencia, con el objetivo de dar solución a los bloqueos.

“Continúan los bloqueos intermitentes en la calzada lenta de la calle 26 con carrera 66A, en sentido oriente-occidente, generando afectación vial”, destacó la entidad.

Por su parte, TransMilenio informó que, debido a manifestaciones ajenas a la operación, se presentan demoras en el servicio.

“Por manifestación ajena a la operación, a la altura de la calle 26 con carrera 66, la flota troncal tiene retrasos en la operación. Recomendamos a nuestros usuarios no descender de los buses por su seguridad”, destacó TransMilenio.

La entidad destaca que seguirá reportando la actualidad de la operación a los miles de usuarios que utilizan el sistema.